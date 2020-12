La population de Sèmè en liesse

L’ouverture de la frontière bénino-nigériane de Sèmè a suscité une liesse populaire et un mouvement de foule passant d’un côté à l’autre cet après midi, autour des barrières de passage de la frontière entre le Bénin et le Nigéria.

L’information a vite circulé dans l’après midi de ce mercredi 16 décembre 2020. Si la plupart des usagers de cette porte d’entrée et de sortie du Bénin n’y croyaient pas trop, compte tenu des multiples dates d’ouvertures qui se sont avérées fausses par la suite, ils se sont néanmoins rendus sur les lieux. Mais cette fois-ci c’était la bonne date pour le grand bonheur des usagers de la frontière bénino-nigériane.

Du côté du Bénin, une importante foule de curieux attend de voir le soulèvement des barrières du coté du Nigéria. Le retrait des véhicules stationnés au beau milieu de la chaussée ont donné encore plus d’espoir. Et le retrait des barricades disposées le long de la barrière donne l’assurance de l’ouverture imminente de la frontière du côté du voisin du Bénin.

Une fois la barrière soulevée ce sont des cris de joie et des klaxons qui retentissent. Une foule importante se dirige de l’autre côté, on assiste à des va-et-vient incessants d’une importante foule en liesse.

« Enfin, le Nigéria a ouvert la frontière. Dieu merci je reprends mes activités. », nous confie tout souriant Emmanuel, conducteur de taxi au volant de son véhicule, qui tente de s’effrayer un chemin pour passer la frontière.

