L’artiste sénégalais, Youssou N’Dour a visité mercredi 18 janvier 2023, la Zone industrielle de Glo-Djigbé-Zè (GDIZ). Très impressionné par le vaste projet d’industrialisation du gouvernement béninois, il a fait la promesse de revenir.

« Je suis très heureux d’avoir vu ce que j’ai vu ici, […] une vision très claire de l’industrie à partir du Bénin. La dynamique d’un pays ressemble un peu à son leader », c’est ce qu’a affirmé mercredi 18 janvier 2023 Youssou N’Dour, ex ministre sénégalais du tourisme au terme d’une visite à la Zone industrielle de Glo-Djigbé-Zè. Le projet GDIZ à l’en croire, est une expression du leadership du président Patrice TALON. C’est quelqu’un qui a « une compréhension extraordinaire de la vie économique », a-t-il félicité soulignant qu’un pays qui veut se développer doit forcément passer par l’industrialisation.

Pour le promoteur d’industrie, le Bénin est un espace d’investissement pour les investisseurs. L’objectif de la visite à la GDIZ fait-il savoir, est de voir les opportunités qu’il y a, et surtout, la vision de la culture d’une manière générale, et le développement qui l’entoure. « Je suis venu dans la zone industrielle parce que je suis dans l’industrie. Nous nous sommes vraiment impressionné, et je pense que ça nous a beaucoup parlé, et on va revenir », a laissé entendre le roi du Mbalax.

L’ex ministre sénégalais du tourisme était accompagné des ministres Shadiya Assouman de l’industrie et du commerce et Séverin Quenum de la justice et de la législation. La délégation a été reçue par le directeur général de la Société d’investissement et de la promotion de l’industrie (SIPI-BENIN), Beheton Létondji entouré de ses collaborateurs.

Au terme de la première phase d’exploitation de 400ha, environ 37 industries intervenant dans les secteurs du textile, la transformation du cajou, les motos électriques, etc, sont déjà installées à la GDIZ. Plusieurs autres investisseurs attendent d’être installés au démarrage de la seconde phase. Le nombre d’emplois créé au terme de cette première phase selon les responsables de la SIPI-BENIN, est estimé à plus de 7000.

18 janvier 2023 par