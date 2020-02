La campagne de Commercialisation de la noix de cajou lancée

u

En Conseil des ministres ce mercredi 19 février 2020, le gouvernement a défini la période de commercialisation de la noix de cajou pour le compte de la campagne 2019-2020. Cette campagne est prévue pour la période du 19 mars au 31 octobre 2020, et le lancement officiel aura lieu dans la ville de Djougou.

Le prix d’achat au producteur est fixé à 325 francs CFA/Kg, à la suite de l’évaluation objective de la campagne écoulée et de la tendance des prix sur le marché du cajou au plan international.

Cet ajustement de prix par rapport à la campagne écoulée, vise à préserver aussi bien les intérêts de la filière que de ses animateurs à qui, il est demandé de continuer à mettre en œuvre les meilleures pratiques en matière de la culture, de vente groupée et d’utilisation d’instruments de mesure certifiées.

Le Conseil des ministres a par ailleurs rappelé à tous, l’interdiction des sorties frauduleuses des noix du territoire national et de la perception des taxes autres que celles prévues par la loi de finances, exercice 2020.

F. A. A.

19 février 2020 par