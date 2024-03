La SGDS présente les activités et les outils pédagogiques à des écoles bénéficiaires

La Société de gestion des déchets et de la salubrité (SGDS SA) a organisé, ce jeudi 7 mars 2024, un atelier d’informations et de présentation des activités à exécuter dans le cadre du Programme d’éducation à l’écocitoyenneté en milieu scolaire (PEEMS). La séance a eu lieu à la direction générale de la construction et de l’habitat à Cotonou en présence d’un premier groupe de responsables de 6 établissements sélectionnés.

La Société de gestion des déchets et de la salubrité démarre la phase pratique du Programme d’éducation à l’écocitoyenneté en milieu scolaire (PEEMS). Il s’agit d’une initiative de la SGDS SA, mise en œuvre avec l’appui technique de la Fondation ReBin qui vise « à susciter un changement de comportement chez les jeunes apprenants pour en faire des acteurs engagés, responsables en matière de protection de l’environnement ». 44 établissements scolaires ont été retenus à l’issue d’un appel à candidatures en 2023.

Le programme des activités et les outils pédagogiques à utiliser dans les écoles ont été présentés à un premier groupe de responsables de 6 établissements (Ecole Primaire Catholique Padre Pio de Zogbohoué ; Collège d’enseignement général de Gbégamey, Centre d’Enseignement polytechnique le Pharaon d’Abomey-Calavi, Complexe scolaire la Rosette de Porto- Novo, l’Ecole primaire publique de Ahozon à Ouidah, l’Ecole primaire publique Tohoué de Sèmè-Podji). La SGDS SA mettra tout à la disposition des établissements pour la réussite du PEEMS. « Nous commençons avec la première école la semaine prochaine. (…) Nous allons fait des descentes dans les écoles et installer les équipements, partager les outils, discuter avec les enseignants référents sur les guides méthodologiques et comment faire pour que le programme puisse bien se dérouler », a informé la chargée du partenariat et de l’animation territoriale à la SGDS SA. Selon Kimora Johnson, le PEEMS va permettre aux élèves de se familiariser à la notion de protection de l’environnement et précisément la notion de gestion des déchets. « Tout se fera autour d’activités ludiques, de jeux, d’ateliers et d’animations », a ajouté la chargée du partenariat et de l’animation territoriale à la SGDS SA.

Selon la présentation faite par le président de la Fondation ReBin, Mark Giannelli, un livre sera mis à disposition des enfants afin de leur permettre d’apprendre davantage sur l’écocitoyenneté. Des jardins potagers seront aussi mis en place dans les écoles pour donner la possibilité aux enfants de cultiver une parcelle de jardin potager. A cela s’ajoute l’installation des unités de biogaz dans les cantines scolaires. Les écoliers et enseignants pourront « alimenter le digesteur tous les jours avec des déchets organiques et produire ainsi du substrat pour les potagers et du biogaz, pour la cuisson dans les cantines ». Il est également prévu des ateliers et conférences ; l’attribution d’un label éco citoyen et trois jeux d’Education au développement durable (EDD). Le premier jeu EDD 1 ‘’Quelle poubelle choisir’’ est destiné aux classes de CI à CE2 (5 ans à 9 ans environ) afin d’éveiller l’intérêt de l’enfant pour l’écologie en l’initiant au tri. Le deuxième jeu EDD 2 ‘’Longue vie aux Déchets’’, invite les élèves des classes de CM1 à 6e (9 ans à 12 ans environ) à déposer 31 cartes aimantées de déchets sur une grande bannière murale et deviner le temps de dégradation de ceux-ci. Le troisième jeu EDD 3 ‘’Terrabilis’’ permettra aux élèves des classes de 5e à 3e (12 ans à 15 ans environ) d’acquérir et de transmettre des savoirs relatifs au développement durable et à ses enjeux. Ces activités n’empièteront pas sur les heures de cours des écoles. Elles seront faites entre autres durant la récréation ou les vendredi après-midi.

Pour Mark Giannelli, le contenu du PEEMS permet aux enfants de s’approprier des notions de développement durable et d’écocitoyenneté. « Nous sommes nous entourés de très bons partenaires au niveau local qui vont nous aider à atteindre les objectifs », a confié le président de la Fondation ReBin.

Le directeur de l’Ecole Primaire Catholique Padre Pio sise à Zogbohoué s’est réjoui de la mise en œuvre du PEEMS. « C’est un très bon projet. Déjà avec nos enfants nous travaillons pour le développement durable. Ce projet qui arrive avec les fiches pédagogiques réalisées par les concepteurs va nous aider à former un vivier d’enfants pour la cause », a affirmé Paul Koundé Abilihouin. Toutes les dispositions, rassure-t-il, seront prises dans l’Ecole Primaire Catholique Padre Pio pour accueillir les activités. Une séance de travail a permis aux responsables des établissements présents de se prononcer sur les dates d’intervention, de définir les besoins etc. Pour le bon déroulement du PEEMS, une convention a été signée entre la SGDS SA, la Fondation RoBin et chaque école.

Le PEEMS concerne 50 établissements scolaires publics et privés au niveau primaire et secondaire dans les villes de Cotonou, Porto-Novo, Abomey-Calavi, Ouidah et Sèmè-Podji. Il couvre la période de 2024 à 2026. 6 autres établissements pourraient rejoindre d’ici la fin de l’année, les 44 écoles sélectionnées à l’issue de l’appel à candidatures. Après les phases de lancement du PEEMS et de validation du modèle et de suivi (prenant en compte 50 établissements) la SGDS S prévoit dans la phase 3 une mise à l’échelle.

Akpédjé Ayosso

7 mars 2024 par