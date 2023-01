La FBp sur le chantier du boulodrome d’Avlékété

Vendredi 20 janvier dernier, une délégation de la Fédération béninoise de pétanque (Fbp) avec à sa tête le président Yaya Garba et les membres de son bureau exécutif est allée constater le niveau d’avancement des travaux de construction du boulodrome d’Avlékété.

Il s’agit bien du boulodrome qui va accueillir le 50ème championnat mondial de pétanque prévu pour septembre 2023. Sur le chantier, le président Yaya Garba a eu droit à une visite du joyau en construction et a rencontré deux occupants qui sont encore sur le terrain. Il a pris connaissance de leurs préoccupations et a assuré d’y contribuer pour des solutions efficaces et efficientes.

« Comme vous le savez, le président Talon ne fait pas les choses à moitié. Et nous avons eu l’occasion, ne serait-ce que la surface qui est prévue pour abriter les installations. On aura un joyau d’ici là », a rassuré Yaya Garba. Il a poursuivi en confirmant que la fête aura belle et bien lieu en Septembre prochain à Avlékété. « Les acteurs à la base veulent savoir si la fête aura lieu, je confirme. Je pense que d’ici à 6 mois, si nous revenons sur les lieux, ça sera une belle place pour une belle fête », annonce le président de la Fbp.

Josué SOSSOU

