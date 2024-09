La CDC Bénin finance de nombreux projets à fort impact

La Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDC Bénin) a financé ces derniers mois plusieurs projets à fort impact économique et social. Ces projets ont été présentés, vendredi 20 septembre 2024, aux professionnels des médias lors d’une session d’échanges présidée par la directrice générale de l’Institution, Maryse LOKOSSOU.

La CDC Bénin accompagne l’État et les collectivités locales dans le financement des projets structurants. En 2023, l’établissement public a poursuivi ses opérations d’investissements. De nouveaux financement évalués à 198 milliards de FCFA ont été approuvés portant ainsi le montant net cumulé du portefeuille de projets de la Caisse à 485 milliards de FCFA au 31 décembre 2023 au profit de divers secteurs. Selon le directeur du département des Investissements Guy DOSSOU-SOGNON, durant les 12 derniers mois, la CDC Bénin a financé environ 13 projets dont 4 du secteur public.

La CDC Bénin finance à hauteur de 27 milliards de FCFA, trois (3) usines de transformation de coton d’une capacité totale de 32 500 tonnes de produits textiles finis. Ce projet va générer 15.000 emplois directs (dont 1200 déjà effectifs) et permettre le développement de la filière coton au Bénin par la transformation d’environ 13 % de la production nationale de coton au cours de la première phase du programme textile, contribuant ainsi au développement du tissu industriel béninois.

Il y a également le projet de construction et d’exploitation de cinq (5) usines de transformation de noix de cajou et d’extraction d’huile avec comme impact la création d’environ 5000 emplois dont 85 % de femmes (2100 emplois déjà effectifs). L’investissement de la CDC Bénin dans ce projet est évalué à 12, 235 milliards de FCFA. L’institution finance aussi le projet de construction du Centre des Affaires Maritimes de Cotonou (28 milliards de FCFA), le projet immobilier camp Guézo (70 milliards de FCFA), la mise en opération de Celtiis, 3e opérateur mobile au Bénin (25 milliards de FCFA).

« Il y a des compatriotes qui viennent avec des projets que nous finançons. Nous finançons un projet à Zakpota pour structurer une 3e filière (en plus du coton et de l’anacarde), la filière des agrumes. Les constructions sont en cours pour révolutionner la filière des agrumes au Bénin afin de limiter les pertes d’orange en saison des agrumes », a indiqué le directeur du département des Investissements. La CDC Bénin travaille aussi sur des projets relatifs à la construction d’une usine d’assemblage de matériels d’ordinateurs et d’une usine de production de solutés pharmaceutiques.

Des projets d’intérêt général

L’institution, souligne Guy DOSSOU-SOGNON, finance les projets en tenant compte entre autres de l’intérêt général et de l’impact socio-économique, la durabilité et l’environnement, l’innovation, les partenariats et l’inclusion, la viabilité financière etc. « Le challenge actuel, c’est de renforcer nos liens avec les territoires. Nous avons déjà entrepris des discussions avec l’association des maires, certains ministères et autres. Un certain nombre de projets qui nous ont été soumis sont en train d’être analysés », a-t-il notifié.

D’un total bilan de 547 milliards de FCFA en 2020, la CDC Bénin affiche 959 milliards de FCFA au 31 décembre 2023. Le résultat consolidé en quatre exercices est près de 40 milliards de FCFA. Les fonds propres de la caisse s’élèvent à 140 milliards de FCFA. Les ressources totales (dépôts et consignations, capital libéré) sont de 886 milliards de FCFA.

Akpédjé AYOSSO

A propos de la CDC Bénin

Instituée par la loi N°2018-38 du 17 octobre 2018, la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDC Bénin) est opérationnelle depuis 2020. Investie d’une mission d’intérêt général, elle mobilise et gère de façon sécurisée l’épargne et tous les fonds réglementés qu’elle fructifie et canalise pour financer le développement accéléré des secteurs public et privé en vue de l’atteinte rapide des objectifs économiques et sociaux du Bénin.

A travers ses trois métiers, (investisseur d’intérêt général, investisseur financier et gestionnaire pour compte de tiers), l’institution financière intervient dans plusieurs secteurs, notamment les infrastructures (énergie, transport, numérique, eau et gestion des déchets, télécoms etc.) ; innovation technologique dans l’agriculture et la transformation agro industrielle ; industrie ; immobiliers à caractères économique et social ; développement des territoires et des villes durables ; éducation, santé etc. Elle accompagne non seulement des projets du secteur public mais également les projets portés par des promoteurs privés. Grâce à la gouvernance solide mise en place, la CDC Bénin assure la transparence dans ses opérations.

