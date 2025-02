La BOAD et Africa Specialty Risks signent un partenariat

La Banque Ouest Africaine de Développement BOAD et Africa Specialty Risks (ASR) ont signé un nouveau partenariat visant à mener une étude de faisabilité sur la création d’une captive d’assurance.

Dans le cadre de cet accord, ASR agira en tant que prestataire de services, mettant à profit son expertise pour accompagner la BOAD dans la mise en place et la gestion de la captive. Cette collaboration reflète l’engagement des deux organisations à renforcer les pratiques de gestion des risques et à stimuler un développement économique durable en Afrique de l’Ouest.

En adoptant l’approche « originate to distribute », la BOAD s’appuie actuellement sur le marché de l’assurance du risque de crédit pour optimiser l’allocation de son capital, accroître sa capacité opérationnelle et améliorer à la fois la qualité de son portefeuille et son profil de risque. L’exploration d’une captive d’assurance représente la prochaine évolution de la stratégie de la BOAD, en permettant à la Banque d’avoir un contrôle accru, une flexibilité financière renforcée et une plus grande résilience dans la gestion des risques associés à ses projets de développement.

La mise en place d’une captive permettrait à la Banque de retenir et gérer certains risques spécifiques, favorisant ainsi une utilisation plus efficace du capital et un soutien renforcé aux projets prioritaires des états membres de l’UEMOA.

Serge Ekué, président de la BOAD, a déclaré : « Cette étude de faisabilité représente une avancée majeure dans le renforcement de la gestion des risques et de la résilience financière en Afrique de l’Ouest. La BOAD est résolument engagée dans l’utilisation du marché de l’assurance-crédit pour mieux gérer ses risques financiers et accroître sa capacité à promouvoir une croissance économique durable. »

Mikir Shah, PDG d’ASR, a déclaré : « Notre partenariat avec la BOAD témoigne de l’expertise d’ASR et de notre engagement à être un fournisseur de premier plan de solutions de captives pour les institutions qui stimulent le progrès économique en Afrique. Nous sommes fiers d’accompagner la BOAD dans ses objectifs stratégiques et de contribuer à un avenir plus résilient et prospère pour l’Afrique de l’Ouest. »

À propos de la BOAD

La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) est l’institution financière commune de développement des pays membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). C’est un établissement public international qui a pour objet, conformément à l’article 2 de ses statuts, de promouvoir le développement équilibré de ses états membres et de favoriser l’intégration économique de l’Afrique de l’Ouest par le financement de projets prioritaires de développement. Elle est accréditée auprès des trois fonds de financement du climat (FEM, FA, FVC). Depuis 2009, la BOAD siège en tant qu’observateur à la CCNUCC et participe activement aux discussions sur l’élaboration d’un système international de financement du climat. Depuis janvier 2013, elle abrite le premier Centre de collaboration régionale (CCR) sur le Mécanisme de développement propre (MDP), dont l’objectif est de fournir un soutien direct aux gouvernements, aux ONG et au secteur privé dans l’identification et le développement de projets MDP. Depuis le 15 octobre 2023, la Banque copréside, aux côtés de Bancoldex, la banque colombienne de développement des entreprises et des exportations, l’International Development Finance Club (IDFC), qui réunit 27 banques de développement nationales, régionales et multilatérales du monde entier.

À propos de ASR

Africa Specialty Risks (ASR) fournit des solutions complètes d’atténuation des risques grâce à une souscription de haute qualité à destination des clients locaux et internationaux en Afrique et au Moyen-Orient, avec des opérations à Londres, à l’île Maurice, aux Bermudes, au Maroc et à Dubaï. Depuis son lancement, ASR a contribué à réduire les risques sur des projets et actifs d’une valeur totale de 23 milliards de dollars, répartis dans 63 pays.

Outre les réassureurs des Bermudes et de l’île Maurice, le modèle unique de co réassurance d’ASR implique une collaboration avec des compagnies de (ré)assurance locales et internationales. En 2024, ASR a lancé le Syndicat 2454, le premier syndicat dédié à l’Afrique opérant au sein du marché de Lloyd’s.

À travers son réseau, ASR souscrit des risques dans plusieurs domaines, notamment des risques politiques, de crédit commercial, de violence politique et de terrorisme, de biens, d’énergie, de construction, de responsabilité civile, paramétriques et de traités. ASR propose également une solution captive de bout en bout aux entreprises et aux institutions financières.

ASR bénéficie du soutien du fonds IV d’Helios Investment Partners, qui lui apporte son expertise approfondie du marché africain et un réseau d’investissement étendu sur le continent.

