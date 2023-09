La BOAD autorise le financement de 5 projets pour 91 milliards de FCFA

À l’issue de sa 137ème session ordinaire mercredi 20 septembre 2023, le Conseil d’Administration de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) a autorisé le financement de cinq (05) nouvelles opérations pour un montant global de 91,313 milliards FCFA. Lire le communiqué de la BOAD.

Le Conseil d’Administration de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) s’est réuni, en mode hybride, pour sa 137ème session ordinaire, sous la présidence de Monsieur Serge EKUE, Président du Conseil d’Administration, Président de la BOAD.

Après avoir approuvé le procès-verbal de la 136ème réunion, tenue le 26 juin à Abidjan (Côte d’Ivoire), le Conseil a examiné l’arrêté des comptes intermédiaires au 30 juin 2023, l’état de recouvrement des créances sur prêts de la BOAD au 31 août 2023, la note conceptuelle relative à la mise à jour des procédures de passation des marchés par les emprunteurs de la Banque, ainsi que la proposition d’actualisation de la politique de sécurité financière de la BOAD, applicable à la prévention de la lutte contre le terrorisme.

La réunion a pris acte du compte-rendu de la 44ème réunion du Comité d’Audit de la BOAD, des conclusions issues de la revue annuelle de la notation financière de la BOAD par les agences de notation internationale, du compte-rendu d’exécution d’une police d’assurance-crédit, de type portefeuille à la BOAD (Projet INDOUKAT), et de la situation des ressources mobilisées par la BOAD, au 31 juillet 2023.

Le Conseil a marqué son accord pour le financement de cinq (05) nouvelles opérations pour un montant global de 91,313 milliards FCFA, portant à 7 916,3 milliards FCFA, le total des engagements (toutes opérations confondues) de la BOAD, depuis le démarrage de ses activités opérationnelles, en 1976.

Les prêts approuvés concernent le financement partiel des projets, ci-après :

– Construction d’une sphère de stockage et d’un centre emplisseur de gaz butane à Abidjan par la société SCCI GAZ SA en Côte d’Ivoire. Cette sphère d’une capacité de 4000 tonnes sera installée sur le site de Vridi et permettra de renforcer les capacités de stockage nationales et d’améliorer l’accès au gaz butane des ménages en Côte d’Ivoire. Montant de l’opération : 9 milliards FCFA

– Construction et exploitation d’une centrale solaire photovoltaïque d’une puissance de 30 MWc avec un système de stockage 15 MW/45MWh à Niakhar, au Sénégal, par la société TERANGA NIAKHAR STORAGE. L’ouvrage contribuera à une meilleure couverture de la demande en électricité et une sécurisation de l’alimentation en énergie électrique dans le pays. Montant de l’opération :15 milliards FCFA

– Construction de l’Autoroute Bouaké-Kanawolo : tronçon Bouaké-Kobo (69,5 km), en République de Côte d’Ivoire. L’infrastructure accompagnera la croissance du trafic le long du corridor reliant le Port Autonome d’Abidjan aux pays de l’hinterland en vue de soutenir la croissance de l’économie nationale. Montant de l’opération : 30 milliards FCFA

– Proposition de prêt pour le financement partiel du projet de construction des infrastructures et des systèmes de la section Diamniadio – AIBD (19 km) du Train Express Régional (TER) en République du Sénégal. L’objectif visé est d’améliorer la mobilité des personnes et des biens dans l’agglomération de Dakar à travers les avantages offerts par le mode de transport ferroviaire. Il permettra entre autres, le déplacement journalier d’au moins 180 000 habitants tout en contribuant à la réduction d’au moins 20% de la congestion routière. Montant de l’opération : 35 milliards FCFA

– Prise de participation de la BOAD à l’augmentation du capital social de la société de Promotion et de Participation pour la Coopération Economique (PROPARCO). Cette prise de participation permettra le renforcement de la structure financière de PROPARCO. Montant de l’opération : 2,313 milliards FCFA

Enfin, les administrateurs ont approuvé quatre (04) propositions de mise à disposition de ressources destinées à soutenir l’action de la BOAD à savoir :

– Troisième ligne de crédit de la Banque de Développement de Chine (BDC) à la BOAD. Cette ressource est destinée au financement des projets dans les domaines des infrastructures de transport et des technologies de l’information et des communications, des énergies (à l’exception de la production d’énergie thermique), de l’agriculture et de la sécurité alimentaire, ainsi que de la santé et de l’éducation. Montant de l’opération : 150 millions d’euros, soit 98,393 milliards FCFA.

– ;Deuxième concours de Cassa Depositi e Prestiti (CDP) à la BOAD. Ce concours est destiné au financement des projets agricoles et agro-industriels des secteurs public et privé, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire dans l’UEMOA. Montant de l’opération : 100 millions d’euros, soit 65,596 milliards FCFA.

– Concours de First Abu Dhabi Bank (FAB) à la BOAD. Ces ressources sont destinées au financement des projets de la Banque, tous secteurs confondus. Montant de l’opération : 100 millions d’euros, soit 65,596 milliards FCFA.

– Subvention de l’Agence Française de Développement à la BOAD, destinée à la bonification des prêts du Programme d’urgence à impact rapides SONGTAABA et à la mise en place du Fonds d’Etudes Climat (FEC). Le concours est destiné d’une part au soutien des chaines d’approvisionnement dans les domaines alimentaire, énergétique, et agricoles ; d’autre part au financement d’études de faisabilité qui permettront de mobiliser des ressources pour l’exécution de projets labellisés « Climat ». Montant de l’opération : 15 millions d’euros soit 9,839 milliards FCFA.

En clôturant les travaux, le Président Serge EKUE a remercié, au nom du Conseil d’Administration de la Banque, les autorités ivoiriennes pour les moyens mis en œuvre à la tenue de cette session, dans les meilleures conditions.

21 septembre 2023 par ,