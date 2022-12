La 3e édition des Journées scientifiques de l’économie béninoise ouverte

Le directeur de cabinet du ministre d’Etat, ministre de l’économie et des finances, Hermann O. TAKOU a procédé jeudi 15 décembre 2022 à Cotonou, à l’ouverture des travaux des Journées scientifiques de l’économie béninoise (JSEB). « Piliers pour une économie béninoise dynamique et résiliente », c’est le thème retenu pour cette 3e édition.

Après la crise sanitaire de COVID-19, la direction générale de l’économie (DGE) en collaboration avec l’Ecole doctorale de la Faculté des sciences économiques et de gestion de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) renoue avec les Journées scientifiques de l’économie béninoise. Les travaux de la 3e édition ont été lancés jeudi 15 décembre 2022.

Le directeur général adjoint de l’économie a rappelé les vocations de ces journées. Il s’agit selon Elie IDOHOU, de « mobiliser la recherche scientifique au service de la prise de décisions en matière économique. De ce point de vue, les JSEB fait-il savoir, mettent en lumière et en débat, les travaux de recherche réalisés sur l’économie béninoise assortis des recommandations opérationnelles pour la prise de décisions. La seconde vocation des Journées scientifiques de l’économie béninoise poursuit le DGAE, est de « maintenir et de renforcer le pont entre le monde de la recherche scientifique en économie, et celui de la décision politique afin que le premier soit davantage partie prenante des évolutions économiques insufflées par le second ». L’objectif poursuivi à travers ces journées selon Elie IDOHOU, est de « continuer à renforcer la résilience de l’économie tout en répondant aux besoins de développement économique et social auxquels aspire la population béninoise, notamment sa jeunesse.

Les journées scientifiques de l’économie béninoise selon le directeur de cabinet du ministre de l’économie et des finances, constituent un creuset pour permettre au monde de la recherche économique et financière du Bénin et d’ailleurs, de contribuer au renforcement des réflexions politiques au moyen de communications soigneusement choisies par un comité scientifique had oc. « C’est un évènement scientifique qui se veut être un forum pour examiner et discuter des options économiques qui s’offrent à notre pays pour consolider et renforcer sa dynamique économique et sa résilience dans un environnement exposé aux défis conjoncturels et structurels », ajouté Hermann O. TAKOU. Convaincu de l’excellente qualité des parties prenantes du monde scientifique qui incarnent les JSEB, il s’est également dit rassuré de la qualité des travaux sélectionnés et des débats qui seront menés. Hermann O. TAKOU a par ailleurs rassuré de la disponibilité du ministère de l’économie et des finances à formuler des mesures de politiques économiques et financières en adéquation avec les recommandations qui découleront des travaux.

Plusieurs experts, des cadres du ministère de l’économie et des finances, et des enseignants chercheurs prennent part aux travaux qui s’achèvent ce vendredi 16 décembre 2022.

F. A. A.

16 décembre 2022 par ,