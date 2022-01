LEO, LE CHATBOT DE UBA REALISE UN SUCCES MASSIF SUR LE CONTINENT

La banque africaine de renommée mondiale, United Bank for Africa (UBA), commémore le 4è anniversaire de son intelligence artificielle phare, le Chabot LEO. En quatre années d’existence, ce sont des chiffres impressionnants et un succès révolutionnaire que le banquier virtuel de UBA a engrangé permettant ainsi à la banque de consolider sa place de leader incontesté d’institution financière numérique de premier plan sur le continent. Un anniversaire qui se célèbre avec d’heureuses perspectives…

Né le 11 janvier 2018, avec la ferme résolution de donner la priorité à ses clients ainsi que de mettre la banque au cœur des technologies disruptives qui transformeront l’expérience de ses estimés clients, LEO, le Chatbot de UBA a fait l’impensable en accrochant 3 millions d’utilisateurs en moins de trois ans de sa création.

M. Kennedy Uzoka, directeur général du groupe UBA, a affirmé que les clients de UBA s’accordent à dire que Leo est l’un des plus gros investissements de la banque dans les technologies de pointe et qu’il n’a cessé de changer le visage de la banque sur le continent.

En effet, Leo, s’est avéré être le chat bot à intelligence artificielle le plus formidable à ce jour ; au service d’une clientèle toujours plus nombreuse qui a désormais moins de soucis de transaction à se faire. Il est actuellement disponible sur Facebook Messenger, WhatsApp et Apple Business Chat.

Afin d’étendre sa portée, UBA a conclu des plans pour commencer les services Leo sur Instagram et Google Business, des domaines qu’aucun de ses pairs ne peut revendiquer.

En seulement 4 ans, les réalisations de Leo sont impressionnantes. Le Chatbot couvre 20 pays africains et compte dans son escarcelle plus d’un million de transactions mensuelles, près de 3 millions d’utilisateurs et plus de 10 récompenses prestigieuses dans le monde entier, un exploit exceptionnel à tous points de vue.

"Alors que d’autres institutions financières essaient encore de trouver leurs marques en matière d’intelligence artificielle, nous pouvons dire avec fierté que notre Leo est devenu un succès massif. Leo de UBA est sans aucun doute resté le Chatbot bancaire le plus intelligent du Nigéria grâce à sa rapidité et à son intelligence d’apprentissage rapide, et il a continué à évoluer en ayant beaucoup à offrir à ses nombreux clients", a indiqué avec fierté M. Uzoka, DG du Groupe UBA.

A propos du Groupe UBA

UBA est l’une des plus grandes banques africaines présente dans 20 pays africains. Elle dispose également d’une présence dans les trois centres financiers mondiaux : Londres, New York et Paris. UBA fournit des services bancaires à plus de 15 millions de clients à travers le monde, par le biais de divers canaux.

UBA Bénin est la filiale Béninoise de UBA Plc. Elle dispose de 16 agences et joue un rôle crucial dans le secteur bancaire Béninois. UBA Bénin propose une gamme complète de produits bancaires destinés aux grandes entreprises locales, aux particuliers et aux sociétés multinationales. Elle apporte sur le marché des produits électroniques inédits et facilitent ainsi les transactions financières.

