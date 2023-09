Le Centre Maritime Multinational de Coordination de la Zone pilote « E » de la CEDEAO a procédé au lancement officiel ce lundi 11 septembre 2023, de l’opération « SAFE DOMAIN II ». Il s’agit d’une opération de patrouille et de sécurisation de l’espace maritime de la zone « E » qui engage le Togo, le Nigéria et le Bénin.

L’opération « SAFE DOMAIN II » officiellement lancée ce lundi 11 septembre 2023 en présence de plusieurs hiérarchies militaires et de hautes personnalités des différents pays participants. C’est une opération de patrouille et de sécurisation de l’espace maritime de la zone « E » qui engage le Togo, le Nigéria et le Bénin. Elle répond entre autres selon un communiqué du gouvernement, à un code de conduite relatif à la prévention et à la répression des actes de piraterie, de vols à mains armées en mer et des activités maritimes illicites dans la zone économique « E ».

L’opération « SAFE DOMAIN II » prévue pour durer 05 jours s’achève le vendredi prochain.

F. A. A.

