L’église catholique du Bénin décrète deux jours pour la paix au Niger

La situation de crise socio-politique au Niger n’a pas laissé indifférents les évêques du Bénin. Une Messe pour la paix et une journée de jeûne sont recommandées par les évêques dans une Déclaration rendu publique le 11 août dernier.

La Conférence Épiscopale du Bénin invite « instamment les prêtres à célébrer sur toutes les paroisses, la Messe pour la paix au Niger et dans la sous-région, mardi 15 août 2023, à l’occasion de la célébration de la solennité de l’Assomption de la Vierge Marie, Reine de la paix ».

C’est à travers une Déclaration de la CEB en date du 11 août 2023 et signée de Mgr Roger Houngbédji, Archevêque de Cotonou.

« Par ailleurs, le vendredi 18 août 2023, tous les fidèles catholiques et les personnes de bonne volonté sont appelés à observer une journée de jeûne et de prière pour la même intention », exhortent les évêques du Bénin.

M. M.

13 août 2023 par ,