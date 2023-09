L’agence Fitch maintient la notation du Bénin à ‘B+’ avec Perspective Stable

L’agence internationale de notation financière Fitch a maintenu la notation de B+ attribuée à la République du Bénin, avec perspective stable. Cette décision atteste de la résilience des fondamentaux économiques du Bénin dans un contexte d’instabilités internationales et régionales accrues.

Fitch salue la croissance robuste du Bénin, tirée par la mise en œuvre du Programme d’Actions du Gouvernement (PAG), et souligne les perspectives de croissance très favorables malgré les chocs externes observés en 2023. L’agence évalue la croissance du Bénin à 5,5% en 2023 notamment soutenue par le dynamisme du secteur agroindustriel, qui bénéficie de la mise en exploitation de la zone économique spéciale de Glo-Djigbé. L’agence anticipe une croissance de 6% en 2024 portée la performance attendue du secteur du coton, une baisse des pressions inflationnistes, et une stabilisation des réformes économiques entreprises au Nigéria.

Fitch souligne par ailleurs la bonne performance du Bénin en matière de consolidation budgétaire malgré les événements régionaux. L’agence prévoit à ce titre une réduction du déficit budgétaire en 2023, en ligne avec les anticipations du Fonds Monétaire International, pour atteindre près de 3% du PIB en 2025.

Enfin, l’agence prévoit une diminution du niveau d’endettement en 2024 et 2025 sous l’effet des efforts de consolidation budgétaire du Bénin et du maintien d’une croissance dynamique. Fitch salue en particulier la qualité de la gestion prudente et proactive de la dette publique, et la capacité du Bénin à maintenir un coût de la dette très attractif malgré l’environnement de remontée des taux d’intérêts à l’international.

