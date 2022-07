L’UE appuie le Bénin avec 255 millions d’euros

Un appui de 255 millions d’euros pour couvrir le renforcement du capital humain, la promotion de la croissance verte et du numérique et la promotion d’une société prospère et sécurisée a été fait au Bénin par l’Union Européenne (UE). L’annonce a été faite ce jeudi 30 juin 2022 à Novotel hôtel de Cotonou lors de la 7ème Edition du dialogue politique entre le Bénin et l’Union Européenne.

Les échanges se sont déroulés dans une ambiance conviviale à la 7ème Edition du dialogue politique entre le Bénin et l’Union Européenne, jeudi 30 juin 2022, à Novotel Hôtel de Cotonou. Les assises ont été présidées par le Ministre d’Etat chargé du Développement et de la Coordination de l’Action Gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané représentant le Chef de l’Etat Patrice Talon, en présence des ministres Aurélien Agbénonci des Affaires étrangères et de la Coopération, Séverin Maxime Quenum de la Justice et de la Législation, Véronique Tognifodé des Affaires sociales et de la Microfinance, Alassane Seïdou de l’Intérieur, Gaston Cossi Dossouhoui de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche et Shadiya Alimatou Assouman de l’Industrie et du Commerce et d’autres cadres de l’administration publique béninoise.

La rencontre a permis de définir un nouveau programme indicatif pluriannuel de coopération pour la période 2021-2027, doté d’une enveloppe financière globale de 255 millions d’euros au titre de la période 2021-2024, qui vient en appui à la mise en œuvre du Programme d’Actions du Gouvernement (PAG) 2021-2026 dans un contexte de reprise post Covid-19.

L’appui couvre trois principaux domaines à savoir le renforcement du capital humain, la promotion de la croissance verte et du numérique et la promotion d’une société prospère et sécurisée.

Le gouvernement a réitéré la reconnaissance du Bénin pour la tenue régulière dudit dialogue, consacré par l’Article 8 de l’Accord de Cotonou et son engagement dans la voie de réformes politiques, institutionnelles et économiques depuis 2016, en vue de la consolidation de l’Etat de droit, de la promotion de la bonne gouvernance et de l’amélioration des conditions de vie des populations.

M. M.

4 juillet 2022 par