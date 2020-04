Baisse de 0,7% de l’indice ICA par rapport à janvier

L’indice du chiffre des affaires (ICA) du Bénin du mois de février a baissé de 0,7% par rapport au mois précédent. Et ce, en raison de la pandémie du coronavirus.

Le bulletin de synthèse conjoncturelle du mois de février 2020 réalisé par la direction générale des affaires économiques du ministère de l’Economie et des Finances révèle selon Xinhua, que cette baisse est liée au repli des activités dans les branches de "transports, activités des auxiliaires de transport et communications (-16,6%)" ; les banques (-29,8%) et les "hôtels et restaurants (-10,5%)".

La même source souligne qu’en glissement, l’indicateur montre aussi une baisse de 2,4%, tirée notamment par les branches "commerce (-5,8%)" et "transport, activités auxiliaires des transports et communications (-5,4%)".

Une tendance baissière de l’activité qui s’expliquerait entre autres, par les effets négatifs de la pandémie du (nouveau) coronavirus sur l’économie béninoise.

Le Bénin compte à la date du mardi 14 avril 2020, 35 cas confirmés du Covid-19, dont 16 sous traitement, 18 guéris et un décès.

