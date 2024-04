L’Etat alloue plus de 5 milliards FCFA aux écoles publiques

La répartition de la subvention de l’État pour le fonctionnement des écoles primaires publiques au titre de l’année scolaire 2023-2024 a été rendue publique. Voici la répartition par commune et par école sur le territoire national.

Cinq milliards six cent quarante- deux millions quatre cent mille (5 642 400 000) francs CFA de subvention ont été mis à la disposition de sept mille cinq cent quatre-vingt-quatre (7584) écoles primaires publiques sur toute l’étendue du territoire national pour le compte de l’année scolaire 2023-2024.

La dotation servira à la prise en charge du fonctionnement desdites écoles, selon l’arrêté interministériel en date du 02 avril 2024 et signé par le Ministre des enseignements maternel et primaire Salimane Karimou et le Ministre d’Etat, Ministre de l’économie et des finances, Romuald Wadagni.

VOICI LA REPARTITION DE LA SUBVENTION PAR COMMUNE ET PAR ECOLE

