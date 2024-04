SGDS et TAMAEE Ong promeuvent l’écocitoyenneté par les cultures endogènes

L’Ong TAMAEE (Terre Air Mer Actions Enfance Environnement) a célébré, ce samedi 27 avril 2024 à son siège sis à PK 10, la journée mondiale de la nature. C’est avec l’appui de ses partenaires dont la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS).

Kermesse, jeux avec les divinités ; défilé ‘’Vodun child’’ avec la collection des bâches de communication des ‘’Vodun days’’ ; animations folkloriques …

La fête de la nature a été riche en couleurs, samedi 27 avril 2024 au siège de TAMAEE sis à PK 10. Une 4 édition que l’Ong a placé sous le signe de la ‘’protection de la nature’’, des ‘’arts et cultures endogènes’’.

Les jeunes venus sur l’ex décharge sauvage de la plage ont pu découvrir le lien étroit entre la culture endogène et l’environnement.

« Chaque Vodun a sa particularité. Le Sakpata, c’est pour protéger la terre », a indiqué Adjokè Djossinou Pinabel, Présidente de l’Ong TAMAEE. Ce lien est dévoilé à travers la terre, l’eau, le feu, l’air. A ces éléments, TAMAEE rattache ’Wan yi nan’’ (l’amour, Ndlr). « Nous avons ajouté ’Wan yi nan’’ parce que sans amour on ne peut pas faire de belles choses », précise la présidente de l’Ong.

« C’est important que nous célébrons la nature, ici (ex décharge sauvage, Ndlr), (…) que nous célébrons notre culture ici pour que notre jeunesse, nos enfants aient l’ancrage même qu’il faut pour aller loin. C’est-à-dire il faut qu’on comprenne d’où on vient. La culture endogène, c’est notre identité et nous devons la valoriser », a expliqué Adjokè Djossinou Pinabel.

La fête de la nature n’a pas été que ludique.

Les jeunes présents sur le site (ex décharge sauvage) ont été sensibilisés sur les gestes éco-citoyens nécessaires à la préservation de l’environnement. Ceci grâce à la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS), partenaire de longue date de TAMAEE Ong, qui a déployé une équipe sur le site.

La SGDS a également appuyé l’Ong TAMAEE pour « la bonne gestion des déchets et à maintenir propre le cadre » qui accueille les manifestations, selon Elsie Akpata, animatrice territoriale à la SGDS.

L’Ong TAMAEE a bénéficié aussi de l’appui de la Direction des eaux, forêts et chasse. « Non seulement l’appui technique a été apporté mais des plants ont été mis à la disposition de l’Ong tels que plusieurs plants de cocotiers, de colatiers. L’Ong TAMAEE a fait une demande qui a été satisfaite même au-delà », a indiqué Robert Dohou, Conservateur adjoint de 2è classe aux Eaux, Forêt et Chasse.

Les plants ont été mis en terre sur la partie de la plage qui abrite le siège de l’Ong.

Marc MENSAH

28 avril 2024 par ,