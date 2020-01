L’Apiex recrute une vingtaine d’employés

Une unité industrielle de production de perruques et textiles sera bientôt installée dans la zone industrielle de Sèmè-Podji. En collaboration avec l’Apiex, cette unité exploitée par un groupe chinois international spécialisé dans la production des perruques et textiles, recrute 25 premiers salariés futurs managers de l’usine sur une estimation de 3000 salariés au bout de trois ans.

Les collaborateurs seront appelés à suivre une formation de 4 à 5 mois en Chine au siège de ladite société avant d’intégrer l’unité de production sur le site de Sémè-Podji et devront s’engager sur un contrat de 2 ans au minimun.

Les candidats doivent être agés de 18 à 30 ans et disposer d’une capacité à s’exprimer en Mandarin. Aussi, doivent-ils être motivés par un emploi dans un environnement industriel.

Les personnes interessées ont jusqu’au mardi 14 janvier 2020 pour le dépôt de leur dossier comprenant la lettre de motivation et le curriculum vitae à l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (Apiex).

Les entretiens des candidats qui seront sélectionnés auront lieu jeudi 16 et vendredi 17 janvier 2020.

Akpédjé AYOSSO

9 janvier 2020 par