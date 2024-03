L’Agence de Développement des Petites et Moyennes Entreprises a lancé un appel à candidatures pour sélectionner 150 Micro, Petites et Moyennes Entreprises (MPME) à accompagner (appui technique et financier) dans le cadre du Projet d’Appui à l’Entrepreneuriat au Bénin (PAEB).

