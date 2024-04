06 millions d’abonnés à l’actif de Moov Africa

L’opérateur de téléphonie mobile, Moov Africa, a atteint le niveau de 06 millions d’abonnés. L’évènement sera célébré samedi 27 avril 2024, à l’occasion d’un cocktail à l’hôtel Azalaï de Cotonou.

Cette célébration sera également l’occasion pour l’opérateur GSM, de porter ses produits et services à la connaissance du public, et de se rapprocher davantage de sa clientèle.

