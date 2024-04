Interdit d’exporter du soja grain et de noix brutes de cajou à compter de ce 1er avril

Plus d’exportation de soja grain et de noix brutes de cajou au Bénin. Le décret portant interdiction de l’exportation du soja grain et de noix de cajou est entré en vigueur ce lundi 1er avril 2024.

Le décret n°2022-568 du 12 octobre 2022 est entré en vigueur ce lundi 1er avril 2024. Selon ce décret, tout exportateur de soja grain ou de noix brutes de cajou doit disposer désormais d’un agrément signé du ministre en charge du commerce qui s’assure au préalable de la satisfaction effective des besoins des transformateurs locaux. La directrice générale des douanes, à travers un communiqué vendredi 29 mars 2024, a informé les acteurs intervenant dans ce secteur.

L’interdiction de l’exportation du soja grain et de la noix brutes de cajou est mue par la volonté du gouvernement de soutenir la « dynamique d’industrialisation amorcée » à la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ). La zone économique spéciale selon les responsables de la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI-BENIN), devrait transformer d’ici fin 2024, 600.000 tonnes de soja. Les 05 unités de transformation de cajou déjà opérationnelles au sein de la zone, ont une capacité annuelle de 100.000 tonnes.

F. A. A.

2 avril 2024 par ,