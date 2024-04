Plus de 60% de racines et tubercules produites à la campagne 2023-2024

Le Bénin a enregistré au cours de la campagne agricole 2023-2024, une production de 64,6% de racines et tubercules, constituée essentiellement de l’igname, du manioc, de la patate douce, du taro et de la pomme de terre.

La production des racines et tubercules au Bénin s’est établie à 7 851 764 tonnes à la campagne agricole 2023-2024, contre 7 624 160 tonnes, la campagne précédente, soit un accroissement de 3,0%. C’est ce qu’on retient des chiffres publiés par la Direction de la statistique agricole (DSA) du ministère de l’agriculture. Selon les statistiques agricoles publiées par la DSA au titre de la campagne 2023-2024, l’igname et le manioc représentent respectivement 27,3% et 36,6% de la production totale vivrière, avec des proportions respectives de 42,3% et 56,7% de la production totale des racines et tubercules, principales spéculations du groupe de ce groupe de cultures.

Selon les résultats de la campagne agricole 2023-2024, la production d’igname s’est établie à 3 321 089 tonnes contre 3 214 889 tonnes au cours de la campagne 2022-2023, soit un accroissement de 3,3%. Ces cinq dernières campagnes agricoles, la production de cette spéculation a oscillé autour 3 267 992 tonnes, renseigne la DSA qui précise par ailleurs que la production de l’igname est restée « assez constante dans le temps ». Cette stagnation selon cette direction technique du ministère de l’agriculture, peut s’expliquer par « l’émergence des cultures plus rémunératrices et plus facile à réaliser dans la zone de production de l’igname », qui a connu une baisse de 15,3% par rapport à la dernière campagne.

Pour ce qui concerne le manioc, 2e plus grande spéculation de racines et tubercules, la production observée au titre de la campagne agricole 2023-2024 est de 4 449 430 tonnes, contre une production de 4 350 054 tonnes en 2022-2023, soit un accroissement de 2,3%.

« Les productions de patate douce, taro et pomme de terre en 2021-2022 sont respectivement évaluées à 77 477 tonnes, 3 515 tonnes et 253 tonnes contre 56 590 tonnes, 2 352 tonnes et 276 tonnes en 2020 », lit-on dans le document publié par la DSA.

Sur les cinq dernières années, la production des racines et tubercules représente près de 67,8% de la production totale des cultures vivrières.

F. A. A.

23 avril 2024 par ,