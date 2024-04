13 entreprises obtiennent la mise en conformité de leurs cosmétiques et autres produits

La CCI Bénin a célébré le mérite de 13 entreprises qui ont suivi le parcours d’accompagnement pour l’obtention de l’autorisation de Commercialisation de produits cosmétiques et compléments alimentaires et pour l’obtention du certificat de conformité.

Au total 13 entreprises locales fabricant des produits cosmétiques et nutritionnels ont obtenu leur mise aux normes et la conformité de leurs produits aux exigences réglementaires, mercredi 03 avril 2024. C’est à l’issue de huit (08) mois d’accompagnement dans le cadre d’un partenariat institutionnel entre la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin), l’Agence Béninoise du Médicament et des autres produits de santé (ABMeD) et l’Agence Nationale de Normalisation, de Métrologie et du Contrôle Qualité (ANM).

Au cours de la cérémonie :

– 10 produits ont obtenu l’autorisation de Commercialisation des produits cosmétiques et compléments alimentaires

– 12 produits ont obtenu le certificat de conformité

Ainsi, 22 produits ont respecté les exigences réglementaires de mise sur le marché.

La CCI Bénin et les institutions de l’infrastructure Qualité entendent contribuer ainsi au « respect des exigences nationales de commercialisation des produits cosmétiques et compléments nutritionnels », selon le représentant du Dg de l’ABMeD.

« L’ABMeD en tant qu’organe de régulation du secteur pharmaceutique joue (...) un rôle fondamental dans la santé en garantissant que les produits (...) mis sur le marché répondent aux normes de qualité, de sécurité et d’efficacité », a indiqué Dr Aarron Sokpon, Représentant du Dg. Il a saisi l’occasion pour rappeler les étapes du processus qui dure normalement quatre mois, tout en saluant l’endurance des récipiendaires.

La mise aux normes des entreprises et la conformité des produits au regard des exigences réglementaires ont été rendus possible grâce aux experts-consultants qui ont accompagné les récipiendaires. Le professionnalisme des deux experts Dr Emeraude Guei et Dr Habib Toukourou a été salué par Casimir Migan, 1er Vice-président de la CCI Bénin et élu référent du Programme CCI Qualité.

« Nous avons veillé à ce que chaque produit qui sort de ces unités de production réponde aux normes de qualité les plus strictes garantissant la sécurité et la qualité du produit final. Nous avons également apporté notre expertise pour aider à améliorer les packagings, les rendant non seulement conformes aux normes mais aussi plus attrayants pour les consommateurs », a expliqué l’experte-accompagnateur Dr Emeraude Guei.

Les entreprises dont les produits ont reçu les différents autorisations et Certificats de conformité sont qualifiées pour intégrer le dispositif de visibilité mise en place par la CCI Bénin pour la promotion de produits locaux, a rassuré le premier Vice-président de la CCI Bénin.

Au nom des entreprises, Abiba Omar Moussa a remercié la CCI Bénin et ses partenaires pour leur « soutien inestimable » à « l’évolution des entreprises locales ». « L’obtention d’une Autorisation de commercialisation pour nos produits cosmétiques fabriqués au Bénin représente une étape cruciale dans le développement et la promotion de nos entreprises. C’est un moment de fierté et de réalisation pour chacune des entreprises qui ont été accompagnées dans ce processus », a reconnu la représentante des récipiendaires.

Au nombre des produits on a la pommade FON BLEOUN, le savon BAKEY, le gel de douche SHEYI, la Farine Biolife sans soja, le savon Natura à la carotte, le cacao de Sweet Life Africa, le savon mangue cannelle de Origine Terre, la gamme de produit NOVVA, le Chantilly Kari’Mav de Zecm Nice, la baume C-MAGIC, les amandes blanches de cajou de Nassara Bénin, le baume Coiffant Disciplinant de Bioterra et les huiles essentielles de Oyayi.

M. M.

5 avril 2024 par ,