Le banquier d’affaire et fondateur du Think Tank Club 2030 Afrique, Khaled Igué a présenté ce jeudi 2 décembre 2021 à Sèmè One de Cotonou, son ouvrage « L’heure de l’Afrique » aux médias béninois. Dans un échange ouvert, le banquier d’affaire a montré les pistes de réflexion contenu son ouvrage que les africains peuvent saisir pour relever le défi du développement du continent africain. Il a mis un accent particulier sur le rôle des médias dans le développement du continent.

“L’heure de l’Afrique“ est un ouvrage préfacé par Abdou Diouf, ancien Président du Sénégal et Hervé de Charrette. L’ouvrage de 173 pages comporte deux grandes parties notamment l’état des lieux et blocages du développement africain et les approches de solutions pour un développement africain par les africains.

Face aux journalistes, monsieur Igué a montré ce que les hommes des médias peuvent tirer de son ouvrage « L’économie des médias est une composante importante pour le développement durable et inclusif de l’Afrique », a-t-il introduit. Les médias doivent travailler avec les organisations de la société civile, les entreprises, etc. Les médias ont une responsabilité de vérité, de transparence, a fait savoir Khaled Igué aux journalistes béninois. S’il regrette une insuffisance de production de qualité, il reconnaît qu’il est possible de renverser la tendance à condition de changer le mode de fonctionnement. « Aucun investisseur sérieux ne peut décider de financer le modèle économique d’un média, si ce dernier ne fait que reprendre le narratif des médias occidentaux », a prévenu le banquier d’affaire. Son ouvrage vient donc comme une éveilleur de conscience. « Il serait trop facile de vous dire que vous avez la solution toute faite dans cet ouvrage, mais vous aurez des idées qui vont susciter en vous des réflexions », a-t-il laisser entendre

De l’identification et de l’investissement dans les secteurs d’avenir à la mobilisation des ressources sans oublier la construction du Triangle de ressources, Khaled Igué a donné des pistes de solution pour un développement de l’Afrique par les africains. « Nous devons travailler dans une vision d’ensemble ».

“L’heure de l’Afrique“ aborde un certain nombre de défis que l’Afrique doit relever. Des défis très variés, de nature économique, sociale, politique, démographique, écologique, énergétique et culturelle. Cet ouvrage est édité pour préparer les décideurs, publics et privés, ainsi que l’ensemble des africains et des africaines à surmonter les obstacles.

En tournée africaine, “L’heure de l’Afrique“ est en promotion au Bénin jusqu’au 4 novembre 2021.

Marcel HOUÉTO

