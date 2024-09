Inspecteurs des finances et inspecteurs généraux des ministères renforcent leurs capacités

Les inspecteurs généraux des ministères (IGM) et des inspecteurs des finances prennent part depuis ce mardi 24 septembre 2024 au Palais des congrès de Cotonou, à un atelier de renforcement des capacités sur la gestion budgétaire en mode programme. Les travaux prévus pour durer 02 jours, ont été ouverts par Alban Bienvenu BESSAN, secrétaire général du ministère de l’économie et des finances.

La gestion budgétaire en mode programme au cœur d’une session de formation à Cotonou. Les participants composés essentiellement des inspecteurs des finances et des inspecteurs généraux des ministères auront droit à quatre thématiques à savoir, la Préparation budgétaire en mode programme ; le Rapport annuel de performance ; et l’Evaluation du rapport annuel de performance suivie de cas pratique.

Dans son discours d’ouverture, le secrétaire général du ministère des finances a rappelé la loi organique N°2013-14 du 27 septembre 2013, relative aux lois des finances, à travers laquelle le Bénin a transposé la directive N°6/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009, portant loi des finances au sein de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA). Cette réforme selon Alban Bienvenu BESSAN, vise deux objectifs à savoir, l’amélioration de l’efficacité de l’action publique pour le bénéfice de tous (citoyens, usagers, contribuables et agents de l’Etat), et l’instauration d’une véritable transparence dans la gestion publique en rendant plus lisible, le document budgétaire à la fois pour le Parlement et pour le citoyen. Pour lui, cette réforme du cadre budgétaire et comptable des finances publique ne constitue pas une simple rénovation du dispositif existant, mais plutôt partie intégrante d’un changement plus structurelle. « Elle modifie à la fois, le cadre et le contenu du budget, et les lois des finances, les responsabilités des acteurs budgétaires, le cadre comptable et statistique de l’Etat, ainsi que le rôle du Parlement et de la Cour des comptes dans le processus de contrôle des lois de finance et de leurs acteurs », a expliqué le représentant du ministre d’Etat à la cérémonie de lancement.

« A la suite de la double commande intervenue en 2019 au niveau des ministères pilotes, généralisée par la suite à tous les ministères en 2020, puis reconduit en 2021, notre pays a basculé définitivement à la gestion en mode programme depuis le 1er janvier 2022 », a rappelé le secrétaire général, évoquant le contexte des sessions de renforcement de capacités au profit des acteurs de performance. L’objectif à l’en croire, est de permettre à l’administration béninoise, l’appropriation totale de toutes les composantes de la réforme ainsi que des éléments de conduite changements dans le programme de formation ; lequel aura été adapté au plus près des procédures de gestion de l’organisation mise en place, pour être apte à relever des défis de ce basculement.

De façon spécifique, la session de formation selon Alban Bienvenu BESSAN, prend en compte uniquement les aspects liés à l’élaboration du budget programme, au rapport de performance ainsi qu’à son évaluation par les IGM. « Elle traduit la mise en œuvre d’une recommandation forte des sessions antérieures afin de partager avec les inspecteurs, les mêmes informations sur la réforme de la gestion budgétaire et comptable au Bénin et surtout, l’appréciation des rapports annuels de performance pour leur avis », a-t-il poursuivi.

Avant de procéder au lancement officiel des travaux, il a exprimé ses remerciements au ministre d’Etat en charge des finances pour son appui déterminant dans le basculement effectif du Bénin à la gestion en mode programme.

