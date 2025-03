210 milliards FCFA de subventions aux produits pétroliers de 2021 à 2023

Le gouvernement béninois a déployé une série de mesures pour réguler les prix des produits pétroliers. La ministre de l’industrie et du commerce a fait le point de l’une ces mesures, le jeudi 20 mars 2025.

Des subventions ont été accordées par le gouvernement pour réguler le prix et rendre disponibles les produits pétroliers au Bénin.

En 2021, un premier effort a été réalisé avec une subvention d’environ 21 milliards de FCFA.

L’année suivante, cette aide a été portée à 133 milliards de FCFA. Ce montant se compose à la fois de subventions indirectes, telles que la renonciation à la perception des impôts, et de subventions directes, via des décaissements de l’État pour le paiement des produits pétroliers.

En 2023, le gouvernement a maintenu son soutien en allouant environ 56 milliards de FCFA pour les subventions indirectes.

Près de 210 milliards de FCFA ont été ainsi injectés en trois ans pour garantir que les citoyens ne subissent pas l’impact des prix mondiaux du pétrole.

Le gouvernement prévoit de renforcer encore cette politique, selon la ministre de l’industrie et du commerce.

Il est prévu la « mise en œuvre effective du mécanisme de suivi électronique de la péréquation transport des produits pétroliers, la construction et l’équipement d’un laboratoire des produits pétroliers et la poursuite de la couverture du territoire en stations-service », a fait savoir Shadiya Alimatou Assouman lors du point des réalisations dans les secteurs de l’industrie et du commerce.

