Sanctions contre les sociétés BIOMAH SARL, MYRIADE SERVICES et IGCP CONSULT SARL

L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a exclu de la commande publique en République trois entreprises ainsi que leurs responsables respectifs pour production de fausses pièces dans leurs dossiers de soumissions à des marchés de la commune de Djougou.

Les sociétés BIOMAH SARL, MYRIADE SERVICES et IGCP CONSULT SARL sont exclues de la commande publique pour une période deux (02) ans, à compter du 27 mars 2025 au 26 mars 2027.

Leurs dirigeants à savoir Madame ADINOU VERONIQUE, Gérante de la société BIOMAH SARL ; Madame HOUNSINOU ARMANDINE, Gérante de la société MYRIADE SERVICES PLUS ; Madame OKOUMASSOUN BERNADETTE, Gérante du Bureau d’études IGCP CONSULT SARL ont été exclus à titre personnel pour une période de quatre (04) ans à compter du 27 mars 2025 au 26 mars 2029.

Selon une décision de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), il est reproché à ces sociétés d’avoir produit de fausses pièces dans leurs offres de soumissions à des marchés publics ouverts par la commune de Djougou.

Le soumissionnaire BIOMAH SARL a produit dans ses offres pour les travaux d’entretien des places publiques et des bureaux d’arrondissements urbains de Djougou (lot1) et d’entretien des places publiques et rues de la ville de Djougou (lot2), des pièces certifiées conformes par un greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou déjà admis à la retraite. « De plus, à la même cour d’appel de Cotonou, deux différents greffiers ont légalisé des pièces du 17 au 18 juin 2024, c’est-à-dire un changement de greffier en chef du 17 au 18 juin 2024 ».

Pour le lot 3 (entretien des neuf bureaux d’arrondissement non urbains de Djougou, MYRIADE SERVICES PLUS a produit des pièces certifiées conformes par un greffier en chef admis à la retraite depuis 2022.

Le Bureau d’études IGCP CONSULT SARL a fait certifier ses pièces par un ancien greffier en chef du tribunal de commerce de Cotonou admis également à la retraite depuis le 1er janvier 2024.

3 avril 2025