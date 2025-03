La marque Benin Cashew de la GDIZ à OSAKA 2025

Le modèle industriel béninois sera mis en lumière à l’Exposition universelle OSAKA 2025 que le Japon accueille du 13 avril au 13 octobre sur l’île de Yumeshima. Cette rencontre internationale de grande portée sera l’occasion pour la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), hub industriel béninois, de présenter à travers le pavillon “Bénin Horizons : un voyage de culture et d’opportunités”, les avancées en matière de valorisation locale des matières premières, notamment la transformation de cajou portée par l’entreprise Bénin Cashew S.A.

L’Exposition universelle OSAKA 2025 s’ouvre le 13 avril sous le thème : « Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain ». La rencontre organisée par le Bureau international des expositions (BIE), connaitra la participation de plus de 160 pays et près de 28 millions de visiteurs. Le Bénin va y prendre une part importante avec le pavillon immersif dénommé “Bénin Horizons : un voyage de culture et d’opportunités”.

La Zone industrielle de Glo-Djigbé présentera à cette occasion, les avancées du Bénin en matière de valorisation locale des matières premières. Parmi les projets phares à mettre en avant, figure Bénin Cashew S.A., une joint-venture entre la Caisse des dépôts et consignations du Bénin (CDCB) et Arise, permettra d’illustrer le potentiel industriel du pays.

Benin Cashew, un modèle de transformation locale

Implantée au sein de la Zone industrielle de Glo-Djigbé, l’entreprise Benin Cashew S. A. est spécialisée dans la transformation de la noix de cajou. Elle dispose de 5 unités de transformation opérationnelles dotées d’une capacité de traitement journalière de 300 tonnes de noix de cajou, pour une production annuelle estimée à 120 000 tonnes. C’est une infrastructure de pointe qui positionne le Bénin comme un acteur clé de l’industrie de la noix de cajou en Afrique, réduisant les exportations de matières premières brutes au profit de produits transformés à forte valeur ajoutée.

L’entreprise selon les responsables de la GDIZ, se positionne comme une vitrine du Made in Benin, démontrant la capacité du pays à attirer des investissements stratégiques et à s’implanter sur le marché international.

F. A. A.

14 mars 2025 par ,