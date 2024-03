Les notations du Bénin sont soutenues par une forte croissance économique affirme L’agence de Notation Fitch dans une publication en date du 08 mars.

Croissance résiliente malgré les chocs :

Fitch estime la croissance du Bénin à 6,3 % en 2023, malgré les chocs provoqués par le coup d’État militaire au Niger, la fermeture des frontières qui a suivi, impactant les secteurs du commerce et des transports, et la réforme des subventions énergétiques au Nigeria. Les prix du Kpayo (approvisionnement informel en carburant) ont grimpé à 850 XOF/litre contre 350 XOF/litre avant la réforme au Nigeria. L’inflation est restée faible à 2,7 % en 2023 (contre 1,3 % en 2022), la flambée des prix du Kpayo ayant été en partie compensée par la baisse des prix des produits alimentaires (40 % du panier du consommateur) en raison de récoltes favorables, ce qui a permis de maintenir l’inflation globale à un niveau bas.

Nous prévoyons que la croissance restera forte, autour de 6,2% en 2024 et 2025, contre 6,5% prévu par les autorités, soutenue par les progrès de la production agricole, la poursuite du développement des infrastructures dans le cadre du Plan d’action du gouvernement et l’expansion de la zone industrielle de Glo-Djigbé. Les risques de baisse proviennent de la hausse des prix du Kpayo affectant les secteurs du commerce et des transports, de la vulnérabilité du secteur agricole aux événements climatiques, de la détérioration de l’environnement régional et de la contagion des risques sécuritaires.

https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-affirms-benin-at-b-outlook-stable-08-03-2024

