Esae FC et Mouadibou se neutralisent 01 but partout

Esae FC de Cotonou et le club mauritanien de Mouadibou se sont neutralisés par un score de 1 but partout ce samedi 11 septembre 2021 en match aller de la League africaine des clubs champions. Cette première rencontre entre les deux équipes s’est jouée au stade de l’amitié général Mathieu Kérékou.

Match nul entre Esae FC et Mouadibou de Mauritanie. Les visiteurs profitant des failles de la défense de Esae ont ouvert le score à la 17ème minute du jeu par le numéro 20, Toutoui. Reconfortés par ce résultat, les Mauritaniens prennent le contrôle de la partie et multiplient les assauts sur les buts de l’équipe béninoise.

Du côté béninois, les joueurs tentent de revenir à la marque mais sans succès. Résultat en fin de première partie, 1-0 pour Mouadibou.

A la seconde partie, les Béninois très engagés tentent de revenir au score mais en vain. Il faudra attendre la 67ème sur un cafouillage dans la surface de réparation des Mauritaniens pour faire trembler les filets gardés par Boubacar Diop.

Désormais à 1 but partout, le score restera inchangé jusqu’au coup de sifflet final du juge central nigérian.

Suite à une décision de la Confédération africaine de football (CAF), les joueurs de Esae ont livré le match sans leur entraîneur.

Le match retour est annoncé dans quelques jours à Nouakchott.

