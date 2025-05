Le 87e congrès de l’AIPS s’achève ce samedi à Rabat

Les travaux du 87e congrès de l’Association internationale de la presse sportive (AIPS) se déroulent du 13 au 17 mai 2025 à Rabat, au Maroc. Plusieurs activités sont au menu des assises placées sous le Haut parrainage de Sa Majesté le Roi Mohammed IV.

Les travaux ont été marqués par une réunion du comité exécutif, suivie de la présentation du rapport sur les jeux Olympiques d’hiver de Milan-Cortina, une communication sur les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, l’opération média 2026 du CIO, les dangers que constituent les paris sportifs illégaux, et la remise de prix AIPS Awards de Meilleur service presse.

D’autres communications de la FIFA, de l’UEFA et de la FIJ ont été présentées aux participants.

Plusieurs rapports ont été exposés par les sections AIPS sur les activités de 2024.

Pour l’Afrique, le bureau exécutif dirigé par le président Abdoulaye Thiam continue de réaliser des progrès significatifs dans le développement et la promotion du journalisme sportifs sur tout le continent.

Les efforts ont consisté entre autres à : promouvoir la professionnalisation du journalisme sportif en Afrique en offrant une plateforme de développement des compétences et échange de connaissances ; favoriser le réseautage et la collaboration en créant des opportunités pour les journalistes sportifs africains de réseauter avec leurs homologues internationaux, les organisateurs sportives et les autres acteurs clés du secteur ; relever les défis auxquels sont confrontés les médias sportifs africains notamment l’accès aux ressources, l’ingérence politique, les disparités entre les sexes et la transmission numérique ; et

mettre en avant les réussites régionales en les célébrant et reconnaître les contributions des journalistes sportifs africains au paysage médiatique sportif mondial.

Le volet formation et un programme Jeunes Reporters ont retenu l’attention du président Thiam, qui a pris des engagements et noué de des partenariats.

Le photojournaliste Ange Gnacadja représente le Bénin à ce 87è congrès de l’AIPS.

