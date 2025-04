Le marocain Sabbahi remporte la 2ème étape

La deuxième étape du 20è Tour Cycliste International du Bénin s’est déroulé ce mardi 29 avril 2025. elle a été remportée par le Marocain Sabbahi El Houcaine après 3 heures 39’24’’ de course.

Le Marocain Sabbahi El Houcaine a remporté la 2ème étape du 20è Tour Cycliste du Bénin en s’imposant devant le vainqueur de la première étape, le Sud-africain Reinardt Janse Van Runsburg. Sabbahi El Houcaine s’est montré plus rapide sur le tronçon Parakou-Savè, long de 156, 42 Km. Au cours de cette étape, la plus longue du tour, les Sud-africains et les Marocains se sont livrés une sérieuse concurrence pour s’imposer.

A l’arrivée, c’est le marocain qui a raison du sud-africain. Il remporte ainsi cette étape devant le Sud-africain Reinardt Janse Van Runsburg qui termine deuxième de la course et conserve ainsi son maillot jaune.

Le Podium de la 2è étape

1er : Sabbahi El Houcaine (Agadir Vélo Propulsion), Maroc

2-Reinardt Janse van Runsburg (Shenlo Pro Cycling), Afrique du Sud

3-Wijfje Tom (Universe Cycling), Pays-Bas

