Le Paris Saint-Germain remporte sa première Ligue des Champions

Le Paris Saint-Germain a remporté samedi la Ligue des champions en battant l’Inter Milan en finale à Munich.

Les Parisiens font voler en éclat l’Inter Milan 5-0 (mi-temps 2-0). Si cette issue était envisagée, son ampleur constitue l’une des plus grandes sensations des trente dernières années, et le plus gros écart de l’histoire des finales de la compétition. Avec l’équipe la plus jeune d’Europe (24 ans de moyenne d’âge), le PSG a surclassé une équipe italienne sans jambes et sans idées.Cette finale à sens unique restera dans l’histoire et les mémoire, et pas seulement parce le PSG rejoint enfin l’OM au palmarès des équipes françaises titrées dans la plus prestigieuse compétition de club.

Le PSG, qui avait déjà gagné en 1996 la Coupe des vainqueurs de coupe (compétition fondue dans l’Europa League en 1999), est seulement le deuxième club français à inscrire son nom au palmarès de la plus prestigieuse des compétitions de clubs. En 1993, l’Olympique de Marseille avait été « à jamais le premier », déjà à Munich, déjà contre une équipe milanaise (AC Milan), déjà juste après le départ de leur joueur emblématique, Jean-Pierre Papin, qui évoluait avec les rossoneri.

Marcel HOUETO

1er juin 2025 par