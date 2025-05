Le Sud-Africain Reinardt Janse Van Rensburg vainqueur

Le Philippin Zachary Marriage ( Team 7Eleven ) a remporté, ce samedi 3 mai 2025, la sixième et dernière étape du 20ᵉ Tour Cycliste International du Bénin, disputée entre Toffo et Cotonou sur une distance de 104,93 km. À l’arrivée, il s’est imposé en 2h 20 min 23 secondes, devançant le Sud-Africain Reinardt Janse Van Rensburg ( Tshenolo Pro Cycling ) et le Français Jean Pasquier ( Born’Heures ). Une victoire du Philippin qui n’a pas empêché le Sud-Africain Reinardt Janse Van Rensburg de remporter le 20ᵉ Tour Cycliste International du Bénin

Cette dernière étape, longue de 105 km, reliait Toffo au centre de Cotonou, avec la ligne d’arrivée positionnée devant l’impressionnante statue de l’Amazone .

71 coureurs coureurs ont pris le départ à 8h40. Le premier coureur, Zachary Marriage, a franchi la ligne d’arrivée à 11h00 min 23 secondes, conservant son avance sur ses concurrents.

La course a été marquée par un début rythmé avec des attaques dès Toffo, bien que rien de décisif ne se soit joué immédiatement. Trois coureurs se sont détachés avant le départ officiel, allongeant la course au fil des kilomètres.

Puis, place au sprint . Zachary Marriage a dominé cette phase en remportant les points, devant Francis Odinakachukwu ( Nigeria ) et Jonathan Thiré ( Born’Heures, France ).

Plus tard, Thiré, Marriage et Chofor ont lancé une attaque depuis l’échappée juste après le sprint, rapidement rattrapée par leurs poursuivants. À 10 km de l’arrivée , Zachary Marriage a placé une accélération décisive, creusant un écart avec le peloton. Il a franchi la ligne en solitaire, avec 32 secondes d’avance sur le groupe emmené par le maillot jaune Reinardt Janse Van Rensburg .

Malgré cette victoire éclatante du coureur philippin, Reinardt Janse Van Rensburg conserve son maillot jaune et remporte officiellement le 20ᵉ Tour Cycliste International du Bénin , confirmant son excellent niveau tout au long de la compétition.

