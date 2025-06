C’est dans une ambiance conviviale et festive que les Guépards du Bénin ont rencontré le public sportif béninois, samedi 31 mai 2025, au Centre Éya, situé à Akpakpa à Cotonou. Echanges, photos, dédicaces et partage ont été les temps forts de ce moment de communion entre la sélection nationale et ses supporters.

Quelques images de la rencontre

1er juin 2025