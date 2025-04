PSG vainqueur face à Arsenal à l’Emirates Stadium

La première demi finale de la Ligue des Champions a été disputé ce mardi soir à l’Emirates Stadium en Angleterre. Sur leur pelouse, les Gunners se sont inclinés 0-1 face au PSG porté par Ousmane Dembélé.

À l’occasion de la demi-finale aller de la Ligue des Champions, ce mardi, le Paris Saint-Germain a pris le meilleur sur Arsenal (0-1) à l’Emirates Stadium. Avec la maîtrise du ballon, le PSG réalisait une entame idéale avec un centre en retrait de Kvaratskhelia repris par Dembélé, buteur d’une frappe croisée avec l’aide du poteau (0-1, 4e).

Avec un bloc défensif solidaire, le PSG parvenait à résister sur les timides offensives des Gunners. Et en face, Arsenal semblait tout simplement sans la moindre idée pour enflammer les ultimes minutes. À l’inverse, Barcola et Ramos avaient deux opportunités pour faire le break, mais le Français ne cadrait pas sa frappe et le Portugais trouvait la barre ! Sérieux jusqu’au bout, le club de la capitale française a validé sa petite victoire (0-1) et prend une option pour la finale de la C1.

