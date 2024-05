Edoh K. Amenounve décroche un second mandat au sein de Nasdaq

Le Conseil d’Administration du Nasdaq a reconduit Dr Edoh Kossi Amenounve pour un second mandat au sein du comité spécialisé l’Exchange Review Council (ERC).

Dr Edoh Kossi Amenounve va siéger au sein du comité L’Exchange Review Council du Nasdaq jusqu’en 2027. Il est reconduit pour un second mandat après sa nomination en 2021 par le Conseil d’Administration du Nasdaq. Le comité spécialisé l’ERC est chargé de « s’assurer de l’application cohérente et équitable des règles du marché liées à la discipline des membres et des organisations membres pour chacune des bourses du Nasdaq ». Les autres membres de l’Exchange Review Council du Nasdaq sont : David Rosedahl, Michael Emen, T. Grant Callery, Valerie Dahiya, Stephen Levick, Patrick McCullough, Willie Wong et Dr. Elizabeth Cooper.

Le Conseil d’administration a aussi procédé le 22 mai 2024 à la nomination de Dr Edoh Kossi Amenounve au sein d’un sous-comité chargé, entre autres d’accepter ou de rejeter les lettres d’acceptation, de renonciation, de consentement et de violation mineure des règles du Nasdaq ; de servir d’instance d’appel pour les actions disciplinaires portées en appel par les commissions d’audience de la FINRA ; de se prononcer sur les dossiers soumis par le service des adhésions notamment les refus d’adhésion. Le sous-comité a aussi pour mission de statuer sur les décisions prises par les Bourses du Nasdaq concernant les décisions de retrait/réhabilitation des teneurs de marché et d’examiner et de faire des recommandations au Conseil d’Administration du Nasdaq sur les modifications apportées aux politiques et aux règles relatives aux pratiques commerciales et de vente des membres et aux politiques d’application, y compris les politiques relatives aux amendes et autres sanctions. Les autres membres de ce sous-comité sont : Michael Emen, Valerie Dahiya et Willie Wong.

Depuis la création en 1971, Dr Edoh Kossi Amenounve demeure le seul membre non-américain et africain à siéger sur une instance du Nasdaq.

A propos du Nasdaq

Le Nasdaq, ou National Association of Securities Dealers Automated Quotations, fut fondé par un groupe de courtiers locaux en 1971. Il s’agit de l’un des plus importants marchés d’actions des États-Unis, en volume traité. Il cote en effet plus de 5 000 entreprises que l’on considère détentrices d’un fort potentiel de croissance économique. Elles font partie des domaines des hautes technologies, d’Internet, des télécoms, de l’industrie voire des biopharmaceutiques et biotechnologies.

L’Etablissement doit sa renommée et son influence à sa forte innovation. Ce fut le premier marché boursier électronique à ouvrir dans le monde. Il est aujourd’hui entièrement géré électroniquement. Une vraie prouesse à l’époque qui lui donnait quelques avantages majeurs par rapport aux autres bourses mondiales. Il est à ce jour le plus grand marché électronique d’actions du monde, où peuvent s’effectuer plus de 900 transactions à la seconde. Quant à la capitalisation boursière du Nasdaq, elle a atteint 24 315,56 milliards de dollars le 30 avril 2024, soit 84,5 % du PIB des Etats-Unis.

