Des records absolus avec Wadagni …

Le Parlement a adopté le mardi 08 décembre 2020 le budget général de l’Etat exercice 2021. En dehors de l’unanimité faite par les députés autour, ce vote est un record pour le gouvernement.

Inédit ! C’est pour la première fois que le budget général de l’Etat est assez vite adopté par le Parlement : 23 jours avant l’année d’exercice. Cette performance réalisée est à l’actif du Ministre de l’Economie et des Finances Romuald Wadagni qui porte le projet de budget au Parlement sous l’impulsion de Patrice Talon. Ceci est la preuve que les institutions de la République fonctionnent bien et l’Etat béninois s’organise de mieux en mieux, se modernise. Avec célérité dans le vote, le gouvernement peut se concentrer sur la mobilisation à temps des ressources extérieures pour équilibrer ce budget de 2452 milliards en recettes et en dépenses.

Le budget 2021 adopté est le dernier du quinquennat de Patrice Talon avec Romuald Wadagni comme Ministre de l’Economie et des Finances. Ainsi, l’autre record avec ce dernier est qu’en 5 ans, il a porté et fait adopter 7 projets de budget : soit 5 budgets généraux de l’Etat et deux collectifs budgétaires. Ceci a été fait entre deux législatures différentes (7ème et 8ème). A se souvenir des ordonnances prises par sous les pouvoirs défunts face aux atermoiements des députés pour voter les projets de budget soumis à l’examen devant eux, on est droit de dire que cette performance aussi n’était donnée d’avance. Mais le tandem Talon-Wadagni l’a réalisé.

Ces deux records n’auraient existé sans les députés qui ont toujours fait montre de leur volonté de doter le gouvernement de moyens afin de mieux implémenter sa politique de développement du Bénin.

10 décembre 2020 par