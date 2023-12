Des liens intangibles entre la Martinique et le Bénin

Le président Patrice Talon a pris part, ce jeudi 14 décembre 2023, au vernissage de l’exposition, « Révélation ! Art contemporain du Bénin », à la Fondation Clément à la Martinique.

Renforcement des liens entre le Bénin et la Martinique à travers l’exposition « Révélation ! Art contemporain du Bénin » à la Fondation Clément à la Martinique. Selon le président Patrice Talon, « l’itinérance de l’art contemporain du Bénin en terre martiniquaise est un symbole fort et un grand moment de la chaîne des liens intangibles et séculaires entre la Martinique et le Bénin ». Au-delà de la tragédie que fut la traite transatlantique, poursuit-il, les deux terres partagent une identité.« Mieux, elles ont été foulées par le souverain danxoméen, avant- gardiste en son genre, le roi Béhanzin. Des douze années de son exil, de la conquête du savoir français par son fils préféré Ouanilo devenu adulte, il en est resté des traces immuables et le fil de cette union n’a jamais été rompu. Au gré des années, il s’est développé par des liens de coopération politique et culturelle qui ne cessent de s’affermir, le désir et l’acte de retour étant réciproques », a ajouté le Chef de l’Etat, Patrice Talon.

L’exposition "Révélation ! Art contemporain du Bénin" rassemble plus de 40 artistes béninois de renom à la Fondation Clément. Le Chef de l’Etat béninois Indique que la cosmogonie vodun, l’écologie, la féminité, le culte aux ancêtres ou la question de l’identité sont autant de sujets sur lesquels les artistes béninois s’épanchent sans tabou. Nos créateurs, souligne-t-il, à travers cette exposition, constituent de véritables ambassadeurs du renforcement de la fraternité bénino- martiniquaise. L’exposition se déroule du 15 décembre 2023 au 30 mars 2024. Le président béninois va visiter plusieurs sites historiques, mémoriels et culturels emblématiques de la Martinique.

