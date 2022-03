Des entrepreneurs formés en mandarin et anglais à la CCI Bénin

Les chefs d’entreprises formés en mandarin, langue couramment parlée en Chine et en anglais à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) ont reçu leurs parchemins, jeudi 10 mars 2022, au siège de l’institution consulaire. La cérémonie s’est déroulée en présence des cadres de la CCI Bénin qui ont bénéficié également de la formation, du président de la Commission fiscalité et budget de la CCI Bénin, et du Secrétaire général de la CCI Bénin.

Echanger avec leurs partenaires d’affaires chinois et anglophones ou saisir de nouvelles opportunités dans ces deux langues sont désormais faciles pour les opérateurs économiques grâce à une formation organisée par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) en collaboration avec l’Institut Confucius de l’Université d’Abomey-Calavi et l’ONG Pamelerin.

Les récipiendaires, dix (10) formés en mandarin et quatre (04) en anglais, ont reçu leurs attestations de formation, ce jeudi 10 mars 2022, au siège de CCI Bénin à Cotonou.

« Je compte aller en Chine me faire des amis chinois et faire des affaires avec eux », a confié Abassou Maman, un opérateur économique et porte-parole des chefs d’entreprises et leurs collaborateurs formés en mandarin. Au nom des bénéficiaires, il a remercié les formateurs, la CCI Bénin et l’institut Confucius.

Pour le Directeur de l’institut Confucius, ZHAO HUAXIU, il y a trois mois que les sessions de formation ont été lancées. Les opérateurs économiques formés doivent « continuer l’apprentissage pour maîtriser davantage le mandarin et pour pouvoir jouer le rôle de pont entre les hommes d’affaires béninois en chinois ».

Les cours de langue permettent les échanges entre la Chine et le Bénin. C’est dans cette perspective que le Directeur de l’institut Confucius a souhaité que la coopération entre la CCI Bénin et l’Institut se poursuive. Francisca Adikpéto, entrepreneure et porte-parole des bénéficiaires formés en anglais, s’est dite « fière de recevoir » son attestation de fin de formation car la formation s’est déroulée dans différentes mises en situation qui permettent de maîtriser l’anglais.

« C’est une première dans l’histoire de la CCI Bénin que les opérateurs économiques soient formés en anglais et en mandarin », a indiqué Christophe Tozo, président de la Commission fiscalité et budget de la CCI Bénin. L’élu consulaire a remercié les responsables de l’Institut Confucius et de l’ONG Pamelerin ainsi que leurs collaborateurs et les formateurs pour leur disponibilité.

L’objectif de la CCI Bénin en initiant les cours à l’endroit des chefs d’entreprises est de permettre aux opérateurs économiques d’échanger avec leurs partenaires chinois et anglophones. C’est également pour permettre la compétitivité des entreprises, a expliqué Christophe Tozo. Pour Raymond Adjakpa Abile, Secrétaire général de la CCI Bénin, les objectifs visés ont été atteints. Ce qui explique l’intérêt du personnel de la CCI Bénin aux sessions de formations en langues.

Marc MENSAH

