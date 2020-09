Coris Bank International première à souscrire aux Bons Covid-19

La Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a mis à la disposition des Etats membres de l’UEMOA un mécanisme de financement relatif à l’émission de bons du Trésor, dénommés « BONS COVID-19 » en vue de faire face aux impacts négatifs de la pandémie du Covid-19. Ces Bons Covid-19 ont été souscrits en majorité par les banques natives de la sous-région avec à sa tête Coris Bank International.

Sur la première phase, Coris Bank International est la première banque dans l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) qui a souscrit aux Bons Covid-19.

Selon Financial Afrik, le Groupe bancaire a souscrit pour 320 milliards de FCFA, soit 27,35% des souscriptions totales qui se sont élevées à 1.172 milliards de FCFA.

Viennent ensuite, la Banque de Développement du Mali (BDM) ( 205 milliards de FCFA, soit 17,48% de l’encours global) ; la panafricaine Ecobank (140 milliards de FCFA, soit une part de 11,95%), Orabank (128 milliards de FCFA ; 1,89%), la BNI (105 milliards de FCFA ; 8,95%), la UBA (59 milliards de FCFA ; 5,05%), la BDK (38,57 milliards de FCFA ; 3,29 milliards de FCFA) et la BGFI (24 milliards de FCFA ; 2,06%).

La première banque à capitaux étrangers, BNP s’est classée à la dixième position pour 21 milliards de FCFA. Derrière elle, il y a la Banque Atlantique, (15,5 milliards de FCFA soit 1,32% de l’encours total), la sud-africaine Stanbic (12 milliards de FCFA représentant 1,02%), la BSCI (11,5 milliards de FCFA ; 0,98% des parts), la marocaine Attijariwafa Bank (9 milliards de FCFA, soit 0,77% de l’ensemble des souscriptions).

La NSIA Banque et la Citibank viennent en dernière position avec respectivement 2 milliards et 1 milliard soient 0,17% et 0,09% de l’ensemble des contributions.

S’agissant de la deuxième phase, les Etats ont levé selon la même source 831 milliards de FCFA dont 53,26% proviennent de Coris Bank International. Elle a levé pour 442,643 milliards de FCFA.

La BMS vient en deuxième position avec 149 milliards de FCFA souscrits soit 17,93% de l’encours. Ensuite Orabank (68,7 milliards de FCFA ; 8,28%), la BDM (62 milliards de FCFA ; 7,48%), la BDK (37 milliards de FCFA ; 4,45%) ; Stanbic (30 milliards de FCFA ; 3,61%) ; UBA (23,24 milliards de FCFA ; 2,8%) ; BGFI (9,8 milliards de FCFA ; 1,18%) ; Banque Atlantique (5,5 milliards de FCFA ; 0,66%) et la BNP (3 milliards de FCFA ; 0,36%).

En tout, notifie Financial Afrik, « les banques ont servi 2003,76 milliards de FCFA aux 8 Etats de l’UEMOA dans ce qui constitue un instrument novateur, qui montre sans conteste la capacité de la BCEAO, de l’Agence UMOA-Titres et des organes de régulation du marché financier à faire face aux chocs exogènes ».

13 septembre 2020 par