Comment les États-Unis et leurs partenaires soutiennent la santé mentale

Selon l’Organisation mondiale de la santé, près d’un milliard de personnes dans le monde souffrent d’un trouble mental. Les taux de dépression et d’anxiété ont augmenté de 25 % au cours de la première année de la pandémie de COVID-19.

Le gouvernement américain travaille sur son territoire et à l’étranger pour améliorer la réponse aux problèmes de santé mentale dans le monde.

La santé mentale est une composante fondamentale d’organisations et de collectivités qui se portent bien, souligne le docteur Vivek Murthy, directeur du Service de publique des États-Unis.

« Les problèmes de santé mentale n’affectent pas seulement la façon dont on se sent », a-t-il expliqué à Bloomberg News en novembre 2022. « Ils ont aussi un impact sur la santé physique ainsi que sur les interactions en famille et avec ses collègues de travail. »

Promouvoir des lieux de travail plus sains

Avec en toile de fond le retour des employés au bureau après la crise liée à la pandémie de COVID-19, le docteur Murthy a lancé un appel en faveur d’environnements de travail plus sains. En octobre 2022, son Service a publié des conseils sur la façon de promouvoir la santé mentale au travail, et le département d’État les a relayés à l’étranger.

Le Cadre de référence pour la santé mentale et le bien-être au travail vise à promouvoir un environnement qui devrait :

– assurer le bien-être physique et psychologique ainsi que -la sécurité de l’emploi ;

– resserrer les liens entre les employés par le biais d’interactions et d’un soutien social ;

– accorder autonomie et souplesse dans la gestion des tâches à accomplir afin de favoriser l’harmonie entre la vie privée des employés et leur vie professionnelle ;

– veiller à ce que les employés se sentent valorisés et sachent que leur travail compte ;

– et leur offrir des opportunités de développement professionnel, social et émotionnel.

L’ambassade des États-Unis à Beijing a traduit en chinois les conseils du Service du directeur de la santé publique et a relayé ces messages à plus de 2 millions de personnes sur les médias sociaux en Chine. L’ambassade prévoit également des webinaires en chinois pour former les enseignants à l’apprentissage social et émotionnel et pour élargir l’accès des élèves aux ressources en matière de santé mentale.

« Les gens ont besoin de savoir qu’ils comptent et que leur travail compte », insiste le docteur Murthy dans des messages diffusés en Chine. « Lorsque la dignité des travailleurs et le sens du travail sont reconnus sur le lieu de travail, le sentiment de bien-être est accru. »

Tendre la main après une catastrophe

Le gouvernement américain cherche également à promouvoir la santé mentale et le bien-être dans le cadre des secours qu’il apporte après une catastrophe. Après les tremblements de terre du 6 février en Turquie et en Syrie, qui ont tué plus de 50 000 personnes et en ont déplacé au moins 3 millions, les États-Unis ont fourni à la région une aide humanitaire à hauteur de plus de 235 millions de dollars.

En plus de l’aide alimentaire et des abris, l’aide fournie par l’Agence américaine de développement international (USAID) comprenait un soutien psychosocial pour les personnes traumatisées. Le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), partenaire des États-Unis, s’est mobilisé pour tenter de soulager les souffrances mentales (PDF, 389 Ko) de 83 000 enfants et de leurs aidants en Turquie, et il a également formé plus de 400 travailleurs sociaux.

1 in 7 youth globally experience mental health conditions. However, many go undiagnosed or aren't provided care in a timely manner. We're changing that by exploring schools as a critical platform for mental health support. Learn more : https://t.co/Ymy7w9ldWf #YouthDay pic.twitter.com/vqSAxFUIg1 — USAID (@USAID) August 12, 2022

Former les aidants

L’USAID et ses partenaires promeuvent également la santé mentale et la guérison par d’autres moyens. Depuis 1999, l’Agence affecte des fonds à des programmes en faveur des victimes d’actes de torture, et les pays et organisations partenaires collaborent avec elle pour inclure la santé mentale dans leurs programmes destinés aux jeunes.

Dans la province vietnamienne de Quang Nam, le projet Inclusion-1 de l’USAID a permis de former 62 aidants qui s’occupent de personnes en situation de handicap lourd pour les sensibiliser à l’importance de s’occuper de soi et de rechercher le soutien de ses pairs.

L’amélioration de la santé mentale « n’est pas seulement essentielle pour optimiser la santé et le bien-être des personnes », explique l’Agence. « Elle est essentielle pour atteindre les objectifs de l’USAID en matière d’éducation, d’emploi, de santé mondiale, de gouvernance, de paix et de sécurité.

Source : https://share.america.gov/fr/comment-les-etats-unis-et-leurs-partenaires-soutiennent-la-sante-mentale/?utm_source=cision&utm_medium=referral

14 mai 2023 par