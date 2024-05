HWPL appelle à la paix dans un contexte de tensions croissantes entre Israël et l’Iran

Culture céleste, Paix mondiale, Restauration de la Lumière (HWPL), une organisation affiliée aux Nations Unies qui se consacre à promouvoir la paix par le biais d’initiatives dirigées par des civils, a publié une déclaration en réponse à l’escalade du conflit entre Israël et l’Iran.

La déclaration indique : « Le récent conflit violent entre l’Iran et Israël suscite d’importantes inquiétudes au sein de la communauté internationale. Les deux nations qui ne partagent pas de frontières mobilisent des armes haut de gamme pour s’attaquer et tuer des vies humaines.

La déclaration souligne : « Cela indique clairement que les plus grandes victimes de la guerre sont des civils innocents. Comment ces vies perdues pourraient-elles un jour être ramenées à la vie ? Qu’est-ce qui pourrait compenser les cris des enfants et l’angoisse des jeunes dans les habitations dévastées ?

HWPL a exhorté la communauté internationale à prendre des mesures décisives pour résoudre le conflit, en plaidant pour l’établissement de lois internationales complètes pour sauvegarder la paix pour les générations futures.

Il a été rapporté que l’Iran et ses partenaires militants ont lancé le 13 avril une attaque à grande échelle contre Israël en lançant plusieurs centaines de missiles balistiques et de drones. La société internationale a exprimé ses inquiétudes quant à la possibilité d’une guerre entre les deux États, l’attaque directe de Téhéran contre Israël étant sans précédent. Les experts ont souligné que cette attaque était la réponse de l’Iran à une frappe aérienne contre l’ambassade iranienne en Syrie le 1er avril, qui avait tué sept conseillers militaires, dont trois hauts commandants.

Le 18 avril, les représentants permanents auprès des Nations Unies de 48 États, dont les États-Unis, l’Australie, l’Autriche, la Croatie, la France, l’Allemagne, le Japon, les Pays-Bas, la Micronésie, les Palaos, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la République de Corée, la Roumanie et l’Ukraine. a publié une déclaration commune condamnant l’attaque iranienne contre Israël.

« HWPL reste ferme dans son engagement à favoriser le dialogue et la réconciliation, offrant l’espoir d’une résolution pacifique du conflit entre Israël et l’Iran », a déclaré un responsable de HWPL.

Restauration de la Lumière (HWPL) est une organisation à but non lucratif dédiée à la promotion de la paix à travers diverses initiatives, notamment le dialogue, l’éducation et le plaidoyer. Avec un réseau mondial couvrant plus de 170 pays, HWPL s’efforce de construire des ponts de compréhension et de coopération, en luttant vers un monde sans conflit ni violence.

