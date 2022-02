Ceg Avrankou et Dogbo représentent le Bénin à Kinshasa

La première édition du Tournoi scolaire africain de football des moins de 16 ans démarre ce jeudi 17 février 2022 à Kinshasa, la capitale congolaise. Le Bénin représenté par les jeunes footballeurs du CEG Avrankou (Ouémé) et les dames du CEG Dogbo (Couffo) participe à cette première édition aux côtés de 05 autres nations.

La première édition du Tournoi scolaire africain de football des moins de 16 ans démarre ce jeudi 17 février à Kinshasa. Pour représenter le Bénin, les jeunes scolaires d’Avrankou, et les dames de Dogbo. Ces deux équipes ont été retenues au terme du tournoi qualificatif national.

Prennent part à la compétition qui s’achève le 21 février prochain, l’Afrique du Sud, l’Égypte, le Maroc, le Sénégal, le Bénin et la République Démocratique du Congo.

Cette première édition du Tournoi scolaire africain de football est organisée conjointement par la Confédération Africaine de Football (CAF), et la Fédération Internationale de Football Association (FIFA).

F. A. A.

16 février 2022 par