Brouille entre la SE et les responsables à la mairie de Toucountouna

La Secrétaire Exécutive (SE) de la mairie de Toucountouna, Apolline Bella Dossou et le maire ainsi que son adjoint ne sont plus en odeur de sainteté.

La tension monte à la mairie de Toucountouna seulement trois mois après la prise de fonction de la nouvelle Secrétaire Exécutive (SE) de la mairie. Mme Apolline Bella Dossou ne s’entend plus avec le maire et son adjoint.

La brouille entre la SE et les responsables de la mairie s’est accentuée, lundi 11 mars 2024, au CODIR, selon les informations.

Une commission aurait été dépêchée à la mairie pour tenter d’aplanir les divergences.

La SE Appolline Bella Dossou tirée au sort le 10 novembre 2023 a pris service le 4 décembre 2023. Elle remplace à ce poste deux femmes qui ont toutes démissionnées, l’une sans même avoir pris fonction. La première, Sidonie Houndonougbo évoquant des pressions et intimidations a démissionné après des mois de service. La seconde, Eudoxie Dakpè, n’a même pris pris service avant de renoncer à la fonction juste après son tirage au sort.

M. M.

12 mars 2024 par ,