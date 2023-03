Benin Organics démarre ses activités de transformation de soja bio

Benin Organics, l’une des usines présentes au sein de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) a officiellement lancé ses activités lundi 20 mars 2023. L’usine transformatrice de soja bio compte atteindre une production de 30.000 tonnes d’ici décembre 2023.

La transformation locale de produits agricoles désormais une réalité à la Zone industrielle de Glo-Djigbé. Benin Organics, une usine de transformation de soja bio a démarré ses activités lundi 20 mars 2023. Cette usine produira dans le cadre de ses activités au sein de la GDIZ, de l’huile brute de soja, de l’huile de soja dégommée, du tourteau déshuilé et de la lécithine dont la qualité sera attestée par des laboratoires répondant aux normes internationales. L’objectif selon les responsables de la Société d’investissement et de la promotion de l’industrie (SIPI-BENIN), étant « d’augmenter la compétitivité des produits ‘’Made in Benin’’ ».

Pour sa première année d’activité, Benin Organics envisage transformer 30.000 tonnes de soja bio. Cette quantité de soja d’après les responsables de l’entreprise, sera fournie par plus de 25.000 producteurs locaux. L’usine transformatrice de soja bio dans ses prévisions, entend doubler sa capacité de production d’ici 2024.

A travers le lancement des activités de Benin Organics, la GDIZ poursuit sa politique de création d’emplois au profit de la jeunesse béninoise. Selon les responsables de la SIPI-BENIN, structure en charge de l’exploitation et de la promotion de la zone franche industrielle, plus de 300 emplois directs et indirects seront créés d’ici la fin de l’année.

La cérémonie de lancement des activités de Benin Organics a été marquée par la présence de Beheton LETONDJI, directeur général de la Société d’investissement et de la promotion de l’industrie (SIPI-BENIN).

F. A. A.

22 mars 2023 par