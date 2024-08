Des individus arnaquent des ménages en leur proposant des poubelles et un abonnement payant de ramassage des ordures. L’alerte a été donnée mercredi 21 août 2024 par la Société de gestion des déchets et de la salubrité (SGDS SA).

« Des individus mal intentionnés se font passer pour des agents de la société afin d’extorquer de l’argent aux populations », alerte la SGDS. Ces faux agents proposent « des poubelles dans le cadre d’une fausse promotion et incitent les ménages à souscrire à un abonnement payant pour le ramassage des ordures, l’installation d’une plaque d’identification et la signature d’un contrat d’enregistrement, entre autres ». « Aucune activité de promotion n’est en cours actuellement », précise la SGDS SA.

Les poubelles homologuées vendues par la SGDS SA à 18 000 FCFA sont disponibles exclusivement au siège de la société situé au quartier Saint-Michel non loin du 7e arrondissement de Cotonou. Elle invite les populations à la vigilance et à signaler ces tentatives d’escroquerie au poste de police le plus proche ». Les ménages peuvent contacter le 99 99 70 09 pour toute information ou question.

A.A.A

