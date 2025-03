Merveille GNAHOUI remporte le 1er Prix à l’Hackaton de l’AUF

Le jeu concours Hackaton organisé par l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) dans le cadre de la quinzaine de la Francophonie s’est achevé ce vendredi 28 mars 2025. Merveille GNAHOUI, diplômée en informatique, spécialité ‘’Génie Logiciels’’ a remporté le premier prix avec l’application « Math-Master ».

L’édition 2025 du Hackaton numérique organisé par l’Agence universitaire de la Francophonie s’est achevée. Au total, 6 équipes dont 5 équipes de trois candidats et un monôme y ont pris part. Au terme des travaux qui ont duré deux jours, c’est le monôme qui ravit la vedette à tous les autres candidats.

Merveille GNAHOUI, seule candidate de son équipe a remporté le premier prix grâce à l’application « Math-Master », une plateforme mise en place pour aider les élèves à améliorer leur niveau dans les mathématiques, souvent considérées comme la « bête noire » des apprenants.

En participant à cet Hackaton, son ambition était de recueillir les appréciations d’autres acteurs afin de peaufiner ce qu’elle fait déjà. Remporter le premier prix selon la candidate, est un défi qu’elle dit être « très contente » d’avoir relevé. Un résultat satisfaisant à l’en croire, et qui la conforte dans son ambition à aller encore plus loin.

La lauréate envisage désormais déployer cette solution afin de permettre aux utilisateurs de l’expérimenter, de faire des appréciations qui lui permettront de l’améliorer davantage, la faire évoluer avant de l’installer de façon convenable et la rendre accessible à tous.

A propos de Math-Master

« Math-Master » selon Merveille GNAHOUI, est « une plateforme intelligente et interactive basée sur l’intelligence artificielle ». Elle permet d’assister les apprenants dans l’apprentissage des mathématiques en leur fournissant non seulement des explications adaptées à leurs besoins, mais aussi, une assistance personnalisée. Cette plateforme permet également d’assister les enseignants dans l’élaboration des supports de cours en leur proposant des fonctionnalités qui leur permettent de générer automatiquement des supports pédagogiques, leur facilitant ainsi la tâche.

« Math-Master » dispose de plusieurs fonctionnalités à savoir, « les explications détaillées », « la résolution avancée » grâce à l’intelligence artificielle, la production automatique de supports pédagogiques et une large collection d’épreuves permettant aux enseignants et aux apprenants d’accéder facilement aux épreuves de divers examens mathématiques.

Selon Marylise BABA-ODE, chargée de projets à l’Agence universitaire de la Francophonie, le Hackaton numérique de l’AUF est une compétition annuelle qui permet de « stimuler l’innovation chez les étudiants ». « Francophonie et Tech », est la thématique retenue cette année, au regard du contexte de la quinzaine de la Francophonie. L’idée à l’en croire, est concilier la Francophonie et le numérique. Les participants assure-t-elle, ont présenté de bons projets.

A la suite de Merveille GNAHOUI, l’équipe arrivée en 2e position a développé une application dite « YOVO GBE », tandis que la 3e, s’est employée à la mise en place d’une autre application appelée « Class Hub ». Chaque équipe gagnante part avec un trophée et un chèque.

