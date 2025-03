Calendrier des examens, concours et tests 2025

Le calendrier national des examens, concours et tests d’entrée dans les écoles au titre de l’année 2025 a été rendu public. L’Arrêté interministériel en date du 27 mars 2025 a été signé par la Ministre de l’enseignement supérieur Éléonore Ladékan, le Ministre des enseignements maternel et primaire Salimane Karimou et la Ministre de l’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle par intérim, Véronique Tognifodé.

Le Certificat d’Etudes Primaire (CEP), session normale, se déroulera du 02 au 05 juin 2025.

Du 10 au 12 juin 2025, ce sera l’examen du Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC), session normale.

L’examen du Baccalauréat, session normale, se déroulera du 16 au 19 juin 2025, selon le calendrier national des examens, concours et tests de l’année 2025.

VOICI LE CALENDRIER INTÉGRAL

