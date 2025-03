Un nouveau complexe hôtelier prévu à Grand-Popo

Un Resort urbain et balnéaire sera construit à Grand-Popo. Le gouvernement a autorisé, mercredi 26 mars 2025 en Conseil des ministres, la contractualisation pour la mission de maîtrise d’œuvre complète des travaux d’aménagement dudit complexe hôtelier.

L’offre touristique du Bénin se renforce. Un complexe hôtelier sera construit à Grand-Popo, ville balnéaire du sud-ouest du Bénin.

Le Resort urbain et balnéaire sera érigé sur le site de l’ancienne Auberge de Grand-Popo, selon le Conseil des ministres du 26 mars 2025.

Le projet consiste en la construction d’un hôtel de type R+3, qui comprendra entre 65 et 70 chambres standard, 10 suites junior, 2 suites présidentielles, 4 à 6 villas F3 et F4 pour particuliers, plusieurs restaurants, 2 piscines et un espace pour enfants.

Le Complexe hôtelier entre dans le « cadre global de la réalisation de projets de construction d’hôtels de haut standing en cours de développement, en vue du renforcement de l’offre de réceptifs hôteliers aux normes et convenances recommandées sur le plan international », a précisé le gouvernement.

Le Conseil des ministres a autorisé la contractualisation pour la mission de maîtrise d’œuvre complète des travaux d’aménagement dudit complexe hôtelier. ‘’C’est à cet effet que le présent marché a été autorisé, la durée prévisionnelle de la mission étant de 24 mois, dont 6 pour la phase « Études » et 18 pour celle des « Travaux »’’, précise le Conseil des minsitres.

26 mars 2025